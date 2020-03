Matovičovu vládu čaká najťažšia možná skúška, noví ministri prejdú ostrou skúškou

Nástup novej vlády premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) je v súčasnosti pre ľudí druhoradou záležitosťou. Viac ich totiž zamestnáva šíriaci sa koronavírus.

Smerujeme do ťažkých časov

Pre agentúru SITA to uviedol sociológ Michal Vašečka, ktorý dodal, že kabinet smeruje do ťažkých časov. Na Slovensku je zatiaľ viac ako sto potvrdených prípadov. Matovič a jeho ministri tak budú musieť podľa odborníka zvládnuť náročnú situáciu a najmä citlivo vysvetliť ľuďom zavádzané opatrenia.

„Myslím si, že koronavírus natoľko zahltil ľudí, že výmenu vlády vnímajú, ale nepovažujú to za najdôležitejšiu vec. Je to do značnej miery prekryté obavami z budúcnosti, že je veľmi otázne, čo si s novou vládou spájajú. Snáď to, že je potrebné zvládnuť pandémiu a vrátiť čo najrýchlejšie krajinu do normálnych koľají,“ uviedol Vašečka.

Vláda čaká najťažšia možná skúška

Podľa odborníka čaká vládu v dohľadnej dobe najťažšia možná skúška. „Nová vláda dokáže rozhodovať v skutočne ťažkých otázkach. Tie môžu prísť napríklad už vtedy, ak povedzme budú musieť ľudia dlhšie zostať doma. Bude sa musieť riešiť napríklad školský rok a podobne. Budú to ťažké rozhodnutia, ktoré budú navyše aj extrémne nepopulárne,“ doplnil sociológ.

Ostrou skúškou prejdú aj noví členovia kabinetu, ktorí budú zodpovedať za ekonomické rezorty. Vašečka sa domnieva, že aj v týchto oblastiach bude potrebné optimalizovať procesy. „Bude potrebné viac špecifikovať ekonomické opatrenia, ktorými vláda uľahčí ľuďom celú túto situáciu. Bude tiež dôležité nastaviť systém tak, aby veci fungovali čo možno najplynulejšie, a to nie je jednoduché,“ uzavrel.