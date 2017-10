Mazáň zažil debut v národnom drese, mrzia ho zmarené šance na majstrovstvá sveta

BRATISLAVA 11. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti síce obsadili druhé miesto v F-skupine európskej časti kvalifikácie MS 2018, ako „najhorší druhí“ v tabuľkách deviatich skupín si však nevybojovali účasť v novembrovej baráži a prišli o šancu postúpiť na budúcoročný svetový šampionát do Ruska.

„Je to veľká škoda, pretože máme kvalitné mužstvo a títo hráči by si zaslúžili hrať na majstrovstvách sveta,“ cituje web fortunaliga.sk slová Róberta Mazáňa.

Dostal s Mihalíkom šancu

Ľavonohého obrancu MŠK Žilina potešila aspoň skutočnosť, že tréner A-tímu SR Ján Kozák mu dal spolu s krídelníkom Jaroslavom Mihalíkom príležitosť a obaja debutovali v najcennejšom drese v nedeľňajšom víťaznom dueli proti Malte (3:0) v Trnave.

„V seniorskej reprezentácii je skvelá partia, výborní hráči. Myslím si, že s Jarom sme zapadli dobre aj preto, že je tam viacero futbalistov z bývalej dvadsaťjednotky. Verím, že svojimi výkonmi si vypýtam miesto aj v ďalšej kvalifikácii majstrovstiev Európy 2020,“ poznamenal 23-ročný Mazáň.

Všetci mu gratulovali

Ten v kvalifikačnej derniére prišiel na trávnik v trnavskej City Arene v 87. min, vystriedal na ľavej strane defenzívy Tomáša Hubočana.

„Aj keď to bolo iba pár minút, veľmi si to vážim. Každý futbalista túži hrať za seniorskú reprezentáciu a mne sa tento sen splnil. Bol som veľmi šťastný,“ uviedol Róbert Mazáň, ktorý priznal, že pociťoval aj nervozitu:„Bolo to vidieť hneď pri prvej lopte, ktorú som dostal. Mal som v hlave, že hrám kvalifikačný zápas a som na ihrisku so Škrtelom, Hamšíkom, Pekaríkom a ďalšími veľkými hráčmi. Vždy som o tom sníval a postupne som si uvedomoval, že je to realita.“

Účastníkovi ME do 21 rokov v Poľsku blahoželali k prvému štartu v národnom tíme. „Všetci mi gratulovali – kamaráti, rodina i žilinskí spoluhráči s trénermi. Boli to príjemné pocity. Všetci sa tešili spolu so mnou, hoci som nastúpil iba na pár minút.“

Po reprezentačných povinnostiach musí Róbert Mazáň preladiť opäť na najvyššiu slovenskú súťaž. Žilina ako úradujúci majster privíta v nedeľu 15. októbra od 17.00 h na trávniku pod Dubňom v dueli 12. kola Fortuna ligy nováčika z Nitry, pôjde o súboj v súčasnosti piateho tímu tabuľky s tretím. V prípade víťazstva sa MŠK dotiahne s 21 bodmi na klub spod Zobora.

„Začína sa odvetná časť, máme súperovi čo vracať z úvodu súťaže (v 1. kole Žilina prehrala 0:1, pozn.). Na zápas sa tešíme. Verím, že nás prídu podporiť fanúšikovia a potvrdíme domácu silu,“ dodal Róbert Mazáň.