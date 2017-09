Mečiar označil otázky o únose za idiotské, na kúpu vily Elektra si vraj požičal

BRATISLAVA 27. septembra (WebNoviny.sk) – Slovensko sa podľa expremiéra Vladimíra Mečiara nachádza v situácii, keď treba zásadné zmeny. Preto v stredu prišiel do Bratislavy na konferenciu Právny štát alebo právo na pravdu.

Mečiar pred konferenciou novinárom povedal, že súčasná politická garnitúra sa k nemu správa ako k persone non grata. Začudoval sa, že prečo by on nemal rozprávať o právnom štáte. „Kto iný? Čo má únos spoločné so mnou,“ povedal novinárom na otázku, či on môže hovoriť o právnom štáte, keď je spájaný s únosom Michala Kováča mladšieho.

Otázky o Kováčovi ml. označil za idiotské

Podľa Mečiara zrušením amnestií, ktoré on udelil ako zastupujúci prezident SR v pozícii predsedu vlády, boli pošliapané jeho práva ako premiéra. Otázky o Kováčovi mladšom označil za idiotské.

Polícia v lete rozhodla, že nebude stíhať Mečiara v súvislosti so zneužívaním právomocí verejného činiteľa. Prípad je totiž premlčaný. Podľa Trestného zákona, platného v čase skutku, bola premlčacia doba desať rokov. Polícia začala vyšetrovať bývalého predsedu vlády Vladimíra Mečiara v druhej polovici júla.

Podozrenie z trestného činu súviselo s amnestiami, ktoré udelil ako zastupujúci prezident 3. marca a 7. júla v roku 1998. Podľa výroku ústavného súdu sa vtedy neriadil požiadavkou zdržanlivosti pri udelení amnestie. Naopak, je očividné, že ju zneužil.

Na vilu Elektra si vraj peniaze požičal

Mečiar ani v stredu nepovedal, kde zobral peniaze na kúpu vily Elektra v Trenčianskych Tepliciach. „Choďte do prdele,“ povedal na otázku o financovaní vily. Následne povedal, že peniaze si požičal. Z čoho však splácal pôžičku, nepovedal. „Čo vás do toho, odkiaľ som mal peniaze,“ vyhlásil.

Do kín onedlho príde film o Vladimírovi Mečiarovi. Expremiér sa naň nechystá. Povedal, že nedal súhlas na použitie materiálov pre film, ale len pre potreby fakulty. Režisérkou dokumentárneho filmu je Tereza Nvotová.