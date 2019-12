Mečiar sa pred štvrťstoročím stal tretíkrát premiérom, jeho vládu poznačil únos a viaceré kauzy

Lídra Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) Vladimíra Mečiara vymenoval pred štvrťstoročím prezident Michal Kováč za predsedu novej vlády Slovenskej republiky. Do premiérskeho kresla sa vrátil po tretíkrát len necelých deväť mesiacov od jeho odvolania parlamentom. Počas tohto obdobia stál na čele slovenskej vlády bývalý minister zahraničných veci Jozef Moravčík.

Rozdelenie slovenskej spoločnosti

HZDS bolo na Slovensku pri moci od roku 1992 a spolu s Vladimírom Mečiarom zohrávalo aj kľúčovú úlohu pri zániku bývalej federácie a vytvorení samostatnej republiky. Tieto udalosti vtedy rozdeľovali slovenskú spoločnosť a Mečiarov autoritatívny spôsob vládnutia tieto rozpory ešte viac prehlboval.

Po prezidentovej Správe o stave republiky z 9. marca 1994, v ktorej Michal Kováč takéto pomery kritizoval, vyslovili poslanci Národnej rady premiérovi Vladimírovi Mečiarovi nedôveru a jeho vláda padla.

V septembrových predčasných parlamentných voľbách koalícia HZDS a Roľníckej strany Slovenska (RSS) na čele s Vladimírom Mečiarom opäť výrazne uspela, keď získala 34,96 percenta platných hlasov.

Za nimi nasledovali koalícia Spoločná voľba (Strana demokratickej ľavice, Sociálnodemokratická strana Slovenska, Strana zelených na Slovensku a Hnutie poľnohospodárov Slovenskej republiky) so ziskom 10,41 percenta hlasov, Maďarská koalícia (Maďarské kresťanskodemokratické hnutie, Spolužitie a Maďarská občianska strana), ktorá získala 10,18 percenta, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) so ziskom 10,08 percenta hlasov, Demokratická únia Slovenska (DÚ) s 8,57 percenta, Združenie robotníkov Slovenska (ZRS) so 7,34 percenta. Do Národnej rady sa so ziskom 5,40 percenta dostala aj Slovenská národná strana (SNS).

Vznik vládnej koalície

Po dlhých koaličných rokovaniach oznámil 12. decembra 1994 Vladimír Mečiar prezidentovi vznik vládnej koalície, ktorú tvorilo HZDS a RSS, ZRS a SNS, a predložil mu návrh na vymenovanie členov vlády. Prezident republiky Michal Kováč vymenoval novú vládu nasledujúci deň 13. decembra 1994 na čele s predsedom HZDS. Vladimír Mečiar sa stal tretíkrát slovenským premiérom.

Obdobie Mečiarovej vlády sa vyznačovalo mnohými závažnými kauzami, kontroverznými rozhodnutiami a podozreniami zo zneužívania moci. Takouto kauzou bol napríklad únos prezidentovho syna Michala Kováča ml. a jeho zavlečenie do Rakúska, z ktorého bola podozrievaná Slovenská informačná služba (SIS). Vyšetrovanie mnohých káuz sa zastavilo a boli udelené sporné amnestie.

Dianie na Slovensku znepokojovalo aj Európsku úniu. Krajina sa pomaly dostávala do medzinárodnej izolácie a nepočítalo sa s jej skorým prijatím do Európskej únie ani do NATO. Situácia sa zmenila až po nasledujúcich parlamentných voľbách v septembri 1998.

