Medvedev obral Wawrinku v 1. kole Wimbledonu o šancu na kariérny Grand Slam

LONDÝN 3. júla (WebNoviny.sk) – Ruský tenista Daniil Medvedev sa v pondelok postaral o to, že Švajčiar Stan Wawrinka počas najbližších dvoch týždňov nezavŕši tzv. kariérny Grand Slam.

Favorita nasadeného ako piateho zdolal za 133 minút 6:4, 3:6, 6:4, 6:1 v pondelňajšom zápase 1. kola dvojhry mužov na treťom vrcholnom turnaji sezóny Wimbledone v Londýne (3. – 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva).

Pravda, nezdar Wawrinku v britskej metropole nie je vzhľadom na jeho miestnu minulosť enormným prekvapením. Hrdina Australian Open 2014, Roland Garros 2015 a US Open 2016 totiž ešte nebol za štvrťfinále medzinárodných otvorených majstrovstiev Anglicka. Podarilo sa mu to v sezónach 2014 a 2015, vlani sa lúčil už v 2. kole.

Dvadsaťjedenročný Moskovčan Medvedev (49.) je v 2. kole na Majors prvý raz. V “main draw” na veľkej štvorke účinkuje iba tretíkrát. O ďalšie zlepšenie osobného rekordu sa pokúsi proti belgickému kvalifikantovi Rubenovi Bemelmansovi.

Medvedevov obľúbený turnaj

“V tejto chvíli ani neviem, čo k tomu povedať… Som veľmi šťastný z môjho prvého víťazstva na grandslamovej úrovni. Wimbledon je mojím obľúbeným turnajom, platí to už od juniorského obdobia. Včera som kamarátom hovoril, že takto pred rokom som bol na 215. mieste v renkingu. Ak by mi vtedy niekto povedal, že dosiahnem triumf na Centre Courte, nielen budem na ňom hrať, považoval by som to za vtip,” skonštatoval Medvedev a dodal:

“Mal som veľmi dobrú doterajšiu časť sezóny na tráve a vedel som, že Stan nebol v Queen´s Clube úplne na optime. Tušil som teda, že budem mať šancu, ak zahrám dobre. V treťom sete a najmä vo štvrtom mi to išlo úžasne. Za stavu 5:1 som už uvažoval nad tým, čo urobím v prípade víťazstva. Pobozkal som trávu, lebo to bol môj premiérový grandslamový zápasový úspech, hoci som si uvedomoval, že ľudia to robia až pri celkovom triumfe na Wimbledone.”

Šiesta rozlúčka na tráve

Tridsaťdvaročný rodák z Lausanne Wawrinka mal šancu k 17. júlu sa premiérovo vo svojej kariére dostať na vrchol svetového rebríčka ATP pre nasadzovanie v singli, veľmi rýchlo však pominula.

Zverenec Magnusa Normana a v tejto časti sezóny aj Paula Annacona Wawrinka sa nedávnym prienikom do finále RG pripomenul ako muž veľkých scén, ale teraz sa ukázalo, že tráva naozaj nie je jeho top povrchom. V 1. kole na adrese SW19 Church Road sa lúči už šiesty raz.

Wimbledon – Dvojhra mužov – 1. kolo:

Daniil Medvedev (Rus.) – Stan Wawrinka (Švaj.-5) 6:4, 3:6, 6:4, 6:1 za 133 minút