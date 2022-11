Medzi Európanmi nie je žiadna schizma. Toto je naša tohtoročná misia číslo jeden, vraví Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že medzi Európanmi neexistuje „žiadne rozdelenie“ v súvislosti s ruskou inváziou. Referuje o tom spravodajský web CNN.

Množstvo foriem teroru

Zelenskyj však zdôraznil, že Rusko je naďalej schopné využívať množstvo foriem teroru.

„Stále majú dostatok rakiet a bômb, aby každý deň zabíjali ľudí a vyvolávali nové ťažkosti na Ukrajine a v celej Európe. Ale môžeme povedať, že nikdy nebudú mať niečo, na čom majú kľúčový podiel,“ zdôraznil a dodal: „Medzi Európanmi neexistuje žiadna schizma. Musíme to zachovať, takže toto je naša tohtoročná misia číslo jeden.“

Energie ako zbraň

Ukrajinský líder uviedol diverzifikáciu Európy od ruského plynu ako príklad jednotného postoja Európy a povedal, že Rusko „už nemôže používať energie ako zbraň“.

Povedal, že chce, aby sa prístupové rozhovory o snahe Ukrajiny stať sa súčasťou Európskej únie uskutočnili rovnakou rýchlosťou, akou získala štatút kandidátskej krajiny.

„Nie je to len na Ukrajine, kde milióny ľudí kvôli Rusku nemajú kúrenie ani elektrinu. Hovoríme o miliónoch Európanov, ktorí trpeli ruským terorom. Nie je to len Ukrajina, ktorá je napadnutá Ruskom… Je to Európa a všetci sme súčasťou toho istého domova,“ povedal Zelenskyj.