Melánia Trumpová vo svojom turné po Afrike navštívila Keňu, v safari parku kŕmila aj slonie mláďatá

NAIROBI 5. októbra (WebNoviny.sk) – Prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová pokračuje v piatok vo svojom turné po afrických krajinách návštevou Kene, kde už stihla navštíviť safari park, kŕmiť slonie mláďatá a neskôr navštívila sirotinec, pred ktorým si, držiac za ruky dve miestne deti, zľahka zatancovala na africké rytmy.

Zavítala do Ghany

Následne sa stretla pri čaji s prvou dámou Kene Margaret Kenyatta a spoločne navštívili detské tanečné predstavenie v Národnom divadle v Nairobi. Z Kene Trumpová zavíta ešte do Egypta.

Africké turné prvej dámy USA sa začalo v Ghane, kde navštívila okrem iného detskú kliniku v metropole Akkra a tiež priestory bývalej otrokárskej väznice na ghanskom pobreží, z ktorej odvážali otrokov loďami do Ameriky.

Nikdy na to nezabudne

„Na túto skúsenosť a na príbehy, ktoré som počula, nikdy nezabudnem. Cely, ktoré som videla, sú naozaj niečím, čo by ľudia mali vidieť a zažiť,“ povedala po návšteve bývalej väznice Trumpová.

Prvá dáma USA pricestovala aj do Malawi. V metropole Lilongwe okrem iného navštívila základnú školu, kde chvíľu pobudla na hodine angličtiny, stretla sa so žiakmi aj s učiteľmi a odovzdala im do daru učebnice a futbalové lopty.