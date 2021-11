Merkelovej strana si vyberá nového lídra, v hlasovaní rozhodne zhruba 400-tisíc členov

Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU) odchádzajúcej kancelárky Angely Merkelovej sa pri voľbe nového lídra obráti na všetkých svojich členov. Bude to po prvý raz, čo jej zruba 400-tisíc členov rozhodne o vedení strany. Očakáva sa, že nového lídra zvolia do konca januára.

Končiaci predseda CDU Armin Laschet sa v utorok na margo hlasovania vyjadril, že je to „dobrý spôsob ako dosiahnuť nový začiatok pre CDU“. Laschet, ktorého do čela strany zvolili v januári, odstupuje z postu po kritizovanej predvolebnej kampani, ktorú sprevádzali vnútorné spory, ako aj vôbec najhoršiemu počínaniu si strany v septembrových parlamentných voľbách.

Rokujú o zostavení vlády

Blok CDU s jej sesterskou Kresťansko-sociálnou úniou (CSU) sa vo voľbách umiestnil s 24,1% hlasov za Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD). Sociálni demokrati v súčasnosti rokujú s dvomi menšími stranami o zostavení koaličnej vlády, o ktorej dúfajú, že sa na nej dohodnú už začiatkom decembra. CDU/CSU by prešli do opozície.

Spomenuté hlasovanie o predsedníctve strany bude už tretie odvtedy, čo Merkelová v roku 2018 oznámila koniec na poste líderky CDU aj úmysel znovu nekandidovať za kancelárku. Lascheta aj jeho predchodkyňu Annegret Kramp-Karrenbauerovú tesne zvolili na zjazdoch strany. Tentokrát však lokálni šéfovia CDU dali jasne najavo, že chcú, aby rozhodovalo širšie členstvo strany.

Nikto neavizoval kandidatúru

Kandidátov na predsedu strany možno nominovať od 6. do 17. novembra. Prvé kolo voľby sa uskutoční začiatkom decembra prostredníctvom online alebo poštového hlasovania. V prípade, že by bolo potrebné druhé kolo, to sa uskutoční v polovici januára. Výsledok oficiálne potvrdí zjazd strany 21. – 22. januára.

Nikto zatiaľ neavizoval svoju kandidatúru. Medzi možnými kandidátmi sú však Friedrich Merz, ktorý v predošlých dvoch hlasovaniach skončil na druhom mieste, Norbert Röttgen, ktorý v januári skončil tretí, končiaci minister zdravotníctva Jens Spahn, prominentný poslanec Carsten Linnemann a šéf parlamentnej frakcie CDU/CSU Ralph Brinkhaus.