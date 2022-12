Mesto Košice nevylučuje, že sa zapojí do dlhopisového programu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Mesto Košice má záujem rokovať o dlhopisovom programe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (VVS) a nevylučuje, že sa doň zapojí. Podobne má záujem aj o ďalšie programy, ktoré inicioval Klub akcionárov VVS.

Vyplýva to z Memoranda o vzájomnom porozumení a spolupráci, ktoré podpísali zástupcovia VVS a mesta Košice. Informovala o tom riaditeľka Klubu akcionárov VVS Miroslava Hančaková.

Ako uviedla, negociácie s mestom Košice za VVS viedol Daniel Kratky, člen predstavenstva VVS a člen správnej rady Klubu akcionárov VVS.

Možný prínos vyše milióna eur

„Mesto Košice patrilo v minulosti skôr ku kritikom vodární, ale na základe rokovaní verím, že pripravované kroky si získavajú dôveru a aj podporu okrem jeho vedenia i poslancov mestského zastupiteľstva,“ uviedol Kratky, podľa ktorého ak by došlo v maximálnej miere k využitiu všetkých benefitov, prínos pre mesto by mohol dosiahnuť hneď v prvý rok 1,3 milióna eur, a to každoročne.

„O podobnej spolupráci bude VVS samozrejme rokovať aj s ďalšími akcionármi,“ doplnil.

Košice majú tiež záujem rokovať o téme výkupu vlastných akcií spoločnosťou VVS, zavedenie tzv. zamestnaneckých akcií aj o zámere VVS rozšíriť oblasti podnikania do segmentov, ktoré nie sú regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

„Na druhej strane, vodárne prejavili ochotu poskytnúť Košiciam bonifikáciu z poplatku za odvod dažďovej vody a ďalších služieb. Bonifikácia vo výške 15 percent by sa mala týkať nielen mesta Košice, ale aj niektorých podnikov a organizácií s účasťou mesta,“ uviedla Hančaková.

Projekt tepelných čerpadiel

Vodárne sa podľa nej tiež budú zaoberať možnosťou zapojenia sa do Akčného plánu rozvoja mesta Košice 2022-2024 v oblasti biodiverzita, modrá a zelená infraštruktúra.

Vodárne sú pripravené spolupracovať na Koncepcii rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky svojím pripravovaným zeleným projektom tepelných čerpadiel.

Mesto Košice je v súčasnosti najväčším minoritným akcionárom VVS s podielom 20,44 percenta na základnom imaní.

Vzhľadom k finančnej náročnosti dlhopisového programu sa v prvom kole počíta s vydaním emisie dlhopisov pre akcionárov majúcich podiel na základnom imaní VVS v rozsahu maximálne 30 percent.