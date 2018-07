Michalovce odložili duel Fortuna ligy proti Žiline, dôvodom je epidémia osýpok v okrese

BRATISLAVA 18. júla (WebNoviny.sk) – Zápas 1. kola nového ročníka najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy MFK Zemplín Michalovce – MŠK Žilina sa neodohrá v pôvodne stanovenom termíne v sobotu 21. júla o 19.00 h na východe SR. Spomenuté stretnutie odložili na neurčito, dôvodom je epidémia osýpok v Michalovciach.

Vedenie MŠK Žilina i celý tím vedeli už dlhšie o mimoriadnej situácii v okolí Michaloviec, ktorá si vyžiadala zrušenie viacerých prípravných duelov MFK Zemplín.

Športový manažér žilinského klubu Karol Belaník pre oficiálny web MŠK poznamenal: „Mali sme sprievodné informácie, že zápas 1. kola Fortuna ligy je ohrozený vzhľadom na karanténu a rozširovanie epidémie osýpok v okolí Michaloviec. Dnes máme informáciu, že do 31. júla je zákaz organizovania verejných a športových podujatí v meste Michalovce a zrejme aj v okolí. Budeme na to musieť reagovať. Zápas sa teda neodohrá a stretnutie sa musí preložiť na termín po 31. júli. Samozrejme, je problém narýchlo nájsť súpera na prípravný duel. Hľadáme alternatívu, bolo by dobré mať stretnutie vo víkendovom termíne, no všetky súťaže v okolí sa rovnako začínajú. Spravíme maximum, aby sme odohrali nejaký prípravný zápas.“

Neodohranie víkendovej ouvertúry nového ročníka s Michalovcami v prípade Žiliny znamená, že svoj prvý súťažný súboj v rámci Fortuna ligy absolvujú hráči MŠK v 2. kole doma 28. júla o 18.30 h proti FC Nitra.

Ako je známe, v úvodnom kole novej sezóny najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa neodohrá ani duel FC Nitra – AS Trenčín. Ten riadiaca organizácia Fortuna ligy Únia ligových klubov (ÚLK) preložila z pondelka 23. júla na neurčito z dôvodu informácie z Európskej futbalovej únie (UEFA) a výsledkov dvoch moldavských klubov v úvodných stretnutiach 1. predkola Európskej ligy.

Existuje totiž veľká pravdepodobnosť, že slovenský pohárový zástupca AS Trenčín by v prípade postupu cez čiernohorský FK Budučnost Podgorica (v prvom zápase Trenčín uspel 12. 7. na pôde súpera 2:0, odveta je 19. 7. v Myjave, pozn.) a zároveň postupu spomenutých moldavských mužstiev musel odohrať svoj duel 2. kola už v utorok 24. júla.