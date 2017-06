Michalovská Iuventa aj naďalej pod vedením trénera Františka Urbana

MICHALOVCE 9. júna (WebNoviny.sk) – František Urban pokračuje v trénerskej práci pri tíme desaťnásobného slovenského ženského hádzanárskeho majstra Iuvente Michalovce. Vedenie klubu podpísalo s 31-ročným koučom nový kontrakt na jeden rok s opciou. “Som veľmi rád, že môžem pokračovať v načatej robote. Vedenie klubu sa rozhodlo ísť novou cestou a ja to rešpektujem. Bude to niečo nové pre všetkých, takže uvidíme, čo to prinesie. Robiť s mladými hráčkami je pre mňa nová výzva a preto sa na ďalšie obdobie v Iuvente teším,“ cituje Františka Urbana oficiálny web Iuenty. Urban vedie michalovský ženský klub od februára 2015, kedy nahradil Borisa Petrovského.

Podľa športového riaditeľa klubu Jaroslava Čúrneho bol František Urban jediným kandidátom na post trénera najúspešnejšieho ženského hádzanárskeho tímu na Slovensku. “Tréner Urban vyhral za posledné tri roky na domácej scéne všetko, čo sa dalo. Z tohto titulu si vyslúžil nový trénerský kontrakt. Na rovinu, pre nás bol jediným kandidátom a na jeho post sme ani nehľadali nikoho iného. Išlo iba o nejaké formálne spečatenie ďalšej spolupráce, ktoré potvrdilo minulotýždňové zasadnutie správnej rady. Uvedomujeme si, že to bude mať náročné, pretože káder prejde zmenami. Priestor dostanú mladé dievčatá a tréner Urban v minulosti ukázal, že s takýmito dievčatami pracovať vie,“ povedal Jaroslav Čúrny. Iuventa po sezóne prišla o obe brankárky, no podľa správy na klubovom webe už v najbližších dňoch túto situáciu vyrieši príchod hráčok na tento post.