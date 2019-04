Mick Jagger podstúpi operáciu srdca, kapela The Rolling Stones musela odložiť turné

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) – Spevák anglickej kapely The Rolling Stones Mick Jagger podstúpi operáciu srdca. Podľa informácií amerického magazínu Rolling Stone 75-ročnému interpretovi vymenia chlopňu.

Zástupcovia kapely aj samotný líder legendárnej skupiny už skôr potvrdili, že v dôsledku zdravotných problémov odložili turné formácie po USA a Kanade, ktoré sa malo konať od 20. apríla do 29. júna. „Mickovi Jaggerovi lekári odporučili, aby nešiel na turné, keďže sa potrebuje liečiť. Lekári tiež Mickovi povedali, že sa úplne uzdraví a čoskoro sa bude môcť vrátiť na pódium,“ uviedli v správe.

Jagger sa fanúšikom ospravedlnil na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. „Naozaj ma štve, že vás musím takto sklamať,“ napísal a dodal, že je z odkladu turné „zničený“. Paparazzom sa v nedeľu podarilo odfotiť speváka počas návštevy Miami, kam prišiel s rodinou. Na záberoch vyzeral byť v dobrej nálade.

The Rolling Stones

… vznikli v roku 1962. V súčasnosti vo formácii pôsobia Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts a Ronnie Wood.

Niekoľkonásobní držitelia Grammy majú na konte hity ako (I Can’t Get No) Satisfaction, Wild Horses, Brown Sugar, Paint It Black, Jumpin‘ Jack Flash, Street Fighting Man, Honky Tonk Women, You Can’t Always Get What You Want, Gimme Shelter, Angie či Start Me Up. Podľa odhadov predali viac ako 250 miliónov kópií nahrávok.

Desať ich štúdioviek je v rebríčku 500 najlepších albumov všetkých čias podľa magazínu Rolling Stone a v roku 2004 kapelu tento magazín zaradil na štvrtú priečku rebríčka 100 najlepších interpretov všetkých čias. V roku 1989 ich uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy. V decembri 2016 vydali zatiaľ posledný album Blue & Lonesome, ktorý dobyl UK Chart.