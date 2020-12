Mick Schumacher smeruje do F1, podpísal zmluvu s americkým tímom Haas

Čo sa už dlhší čas šuškalo, stalo sa realitou. Americký tím formuly 1 Haas sa dohodol na viacročnej zmluve s talentovaným Nemcom Mickom Schumacherom, ktorý sa v budúcej sezóne stane jeho kmeňovým jazdcom.

Syn legendárneho Michaela Schumachera preberie štafetu po 7-násobnom majstrovi sveta po približne ôsmich rokoch. Jeho otec ukončil kariéru v roku 2012. O rok neskôr utrpel na lyžovačke nehodu s fatálnymi zdravotnými dôsledkami a odvtedy sa neukazuje na verejnosti. Jeho syn však pokračuje v rodinnej tradícii rýchlosti na štyroch kolesách.

„Vždy som veril, že môj sen sa raz môže stať skutočnosťou. Ten čas sa blíži a patrí sa poďakovať všetkým, ktorí ma sprevádzali na mojej ceste. Ak si predstavím, že sa v budúcom roku postavím na štartovný rošt v pretekoch formuly 1, dochádzajú mi slová,“ uviedol Mick Schumacher aj na portáli ORF.

Haas podpísal aj Mazepina

Prvé kilometre v monoposte nového zamestnávateľa absolvuje 21-ročný Nemec slávneho mena na budúci týždeň v piatok počas tréningu pred Veľkou cenu SAE v Abú Zabí. Schumacher ml. je bývalý šampión pretekov Formuly 3 a momentálne líder poradia šampionátu Formuly 2.

Od roku 2019 je aj členom akadémie Ferrari, čo je produkt partnerstva medzi tradičnou talianskou značkou a tímom Haas. V sezóne MS F1 2021 bude Schumacher jazdiť v Haase spoločne s Rusom Nikitom Mazepinom, ktorý bude tiež nováčik v kráľovskej triede motošportu.

Dvaja súčasní jazdci Haasu – Romain Grosjean a Kevin Magnussen – končia v tomto tíme, ktorý do prestížneho seriálu vstúpil v roku 2016. V skrátenom ročníku 2020 jazdci Haasu získali len chudobné tri body a patrí im osemnásta, resp. devätnásta priečka v hodnotení šampionátu.

Tretí Schumacher v F1

Pretože sa pravidlá ani autá v budúcom roku výrazne nezmenia, šance Micka Schumachera a Masepina na úspech budú aspoň spočiatku zrejme veľmi nízke.

Šéf tímu Günther Steiner považuje nové prírastky za súčasť novej štruktúry tímu, ktorá sa má naplno rozvinúť od sezóny 2022. „Formula 2 vždy bola testom odolnosti pre mladých jazdcov. A štartové pole tejto sezóny bolo bezpochyby jedno z najtalentovanejších za posledné roky,“ uviedol Steiner.

Každopádne vstup Micka Schumachera do efjednotky sa bude spájať s veľkými očakávaniami už len preto, že po otcovi Michaelovi a strýkovi Ralfovi bude tretím z rodiny, ktorému sa to podarí. „Raz sa môže aj on stať jedným z velikánov tohto športu. Čaká ho však ešte dlhá cesta,“ vyhlásil šéf Mercedesu Toto Wolff o Mickovi Schumacherovi.