Migračná kríza nie je ako horúčka, tvrdí Sulík a kritizuje Junckerove návrhy v oblasti azylu

BRATISLAVA 12. septembra (WebNoviny.sk – Je síce pravda, že počet migrantov prichádzajúcich do Európy klesol, no to nie je ako s horúčkou, že ak tá poklesne, zmiznú problémy. Uvádza sa to vo vyhlásení predsedu SaS a europoslanca Richarda Sulíka v reakcii na správu predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera.

„Tu sa problémy akumulujú. Ak sú problémy obrovské, lebo do krajiny prišlo milión ľudí z úplne iného kultúrneho okruhu a nasledujúci rok počet migrantov poklesne o 80 %, tak rozhodne nekleslo množstvo problémov o 80 %, ale stúplo o 20 %,“ povedal Sulík s tým, že Junckerove návrhy v oblasti azylu sú neprijateľné.

Európska únia je v lepšom stave

„Juncker sa vyhol pomenovaniu týchto návrhov, no ide o Dublin 4, ktorý obsahuje povinné kvóty a pri ich nenaplnení pokutu 250-tisíc eur za každého neodobratého migranta. Z tohto pohľadu je najvyšší čas, že tento pán na čele Komisie končí, lebo by napáchal ešte veľa zla,“ zdôraznil Sulík.

Napriek tomu, že vo svojej správe Juncker niekoľkokrát spomenul jednotu Európy ako nevyhnutnú pre ďalšie jej fungovanie, opak je podľa Sulíka pravdou.

„Vo viacerých krajinách, aj ako reakcia na Junckera, boli zvolené k EÚ kritické vlády alebo posilnili k EÚ kritické strany. Nehovoriac o brexite, kde Juncker ani prstom nepohol, aby Veľkú Britániu udržal v EÚ. Od jednotnej Európy sme dnes viac vzdialení ako pred štyrmi rokmi,“ skonštatoval Sulík.

Dodal, že napriek všetkým jeho výhradám voči Jeanovi-Claudovi Junckerovi, konštatuje, že Európska únia je dnes v lepšom stave, ako bola pri jeho nástupe.

Dohoda na legislatíve o migrácii

Jean-Claude Juncker v stredu vo svojom prejave európskych politikov vyzval k dohode na legislatíve o migrácii. V tejto otázke je podľa neho potrebný kompromis, pričom solidarita musí byť podľa neho trvácna a organizovaná.

Zároveň podporil reformu takzvaného Dublinského dohovoru, ako aj posilnenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Pokiaľ ide o brexit, Veľká Británia podľa predsedu komisie nemôže po brexite byť čiastočne súčasťou jednotného trhu.

„Keď odídete z únie, samozrejme nebudete súčasťou jednotného trhu a určite nie súčasťou len niektorých jeho častí,“ povedal Juncker