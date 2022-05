Mikulcovo ministerstvo plánuje zriadenie integrovaných bezpečnostných centier, majú riadiť nasadenie záchranných zložiek

Ministerstvo vnútra SR chystá zriadenie integrovaných bezpečnostných centier, ktoré budú fungovať ako regionálne centrá tiesňovej komunikácie a operačného riadenia záchranných zložiek. Vyplýva to z predbežnej informácie o pripravovanom zákone o integrovanom záchrannom systéme, ktorý by sa v júli tohto roku mal dostať do medzirezortného pripomienkového konania.

Značné regionálne rozdiely

Návrh zákona má podľa rezortu tiež ambíciu zadefinovať v súčasnosti absentujúce okruhy odbornej prípravy a odbornej spôsobilosti na úseku integrovaného záchranného systému ako nástrojov na zvýšenie profesionálnej úrovne operátorov liniek tiesňového volania.

„V súčasnosti koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému zriaďuje a jeho činnosť zabezpečuje okresný úrad v sídle kraja, čo v praxi vytvára značné regionálne rozdiely medzi jednotlivými koordinačnými strediskami po stránke priestorovej a procesnej a po stránke materiálno-technického zabezpečenia,“ konštatuje ministerstvo vnútra s tým, že zriaďovateľom nových centier by mal byť samotný rezort.

Zamestnanci sú finačne podhodnotení

Zamestnanci zabezpečujúci činnosť koordinačného strediska sú podľa rezortu momentálne finančne podhodnotení vzhľadom na obsah a rozsah vykonávaných činností, ako sú príjem a odozva na tiesňovú komunikáciu z celého územia SR a takisto príjem a odozva na tiesňovú komunikáciu zo zahraničia v rámci cezhraničnej tiesňovej komunikácie.

Ministerstvo zároveň zdôrazňuje, že v súčasnosti chýba legislatívne ukotvenie odbornej prípravy a odbornej spôsobilosti na úseku integrovaného záchranného systému, čím sa značne sťažuje kontinuálna výchova a vzdelávanie personálu zodpovedného za ochranu života, zdravia, majetku a životného prostredia.