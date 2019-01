Minimálne sociálne odvody pre SZČO stúpli, reaguje sa na rast priemernej mzdy na Slovensku

BRATISLAVA 6. januára (WebNoviny.sk) – Minimálne sociálne odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od začiatku januára tohto roka stúpli o 6,95 eura na 158,11 eura mesačne.

Stalo sa tak vzhľadom na to, že priemerná mzda na Slovensku podľa Štatistického úradu SR v roku 2017 medziročne vzrástla o 4,6 % na 954 eur.

Stúpol i maximálny vymeriavací základ

Minimálny vymeriavací základ pre SZČO na platenie odvodov je totiž naviazaný na vývoj priemerných hrubých zárobkov zamestnancov, a preto sa od začiatku januára 2019 upravil smerom nahor takisto o 4,6 %, a to na 477 eur. Vyššie minimálne sociálne odvody SZČO prvýkrát zaplatia za január 2019, a to najneskôr do 8. februára 2019. Minimálne sociálne odvody platí približne 135 tisíc SZČO.

Od 1. januára tohto roka išiel nahor aj maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie, a to zo 6 384 eur na 6 678 eur. Maximálny vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov totiž od 1. januára 2017 dosahuje 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, do konca roka 2016 išlo o 5-násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Zmena o sto eur mesačne

Najvyššie možné sociálne odvody pre SZČO tak za obdobie od 1. januára tohto roka stúpli z 2 116,29 eura na 2 213,75 mesačne.

Bývalá vláda Roberta Fica od začiatku roka 2013 zvýšila minimálny vymeriavací základ pre SZČO z pôvodných 44,2 % na 50 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Na rok 2019 je preto minimálny vymeriavací základ pre SZČO vo výške 477 eur.