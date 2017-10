Minister Garnier dal svojej sekretárke peniaze a poslal ju kúpiť dva vibrátory

LONDÝN 29. októbra (WebNoviny.sk) – Britský minister pre zahraničný obchod Mark Garnier čelí vyšetrovaniu možného porušenia ministerských zásad správania sa.

Úrad vlády konzervatívneho politika prešetrí po tom, ako ho jeho bývalá sekretárka obvinila v nedeľníku Mail on Sunday zo sexuálneho obťažovania, informoval minister zdravotníctva Jeremy Hunt.

Garnier nákup vibrátorov potvrdil

Caroline Edmondson v rozhovore pre periodikum uviedla, že jej Garnier dal peniaze, aby mu išla kúpiť dva vibrátory do sexshopu v londýnskej štvrti Soho a pred svedkami ju oslovoval znevažujúcimi výrazmi.

Politik potvrdil, že k nákupu vibrátorov naozaj došlo, ale dôrazne odmietol akékoľvek obvinenia zo sexuálneho obťažovania. „Nebudem to popierať, pretože by to bolo nečestné,“ uviedol pre Mail on Sunday a dodal, že to jej to navrhol zo žartu a potom jej povedal, že to nie je dobrý nápad.

Mayová poslala list Bercowovi

Vyšetrovanie prichádza v čase, keď britská politická scéna čelí čoraz väčšiemu dohľadu v súvislosti s obvineniami zo sexuálneho obťažovania. Na obvinenia voči poslancom už zareagovala aj premiérka Theresa Mayová, ktorá v tejto súvislosti už poslala list predsedovi Dolnej snemovne parlamentu Johnovi Bercowovi.

V ňom tvrdí, že je potrebné reformovať disciplinárny režim snemovne a že je znepokojená zo správ o zaobchádzaní so zamestnancami parlamentu. Dodala tiež, že je odhodlaná „ochrániť zamestnancov, ktorí pre poslancov pracujú“. V zavedení nových pravidiel plánuje premiérku podporiť aj líder labouristov Jeremy Corbyn.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.