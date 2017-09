Minister Kaliňák sľubuje lepšie podmienky na cudzineckej polícii

BRATISLAVA 28. septembra (WebNoviny.sk) – Situácia na cudzineckej polícii, kde cudzinci často aj nocujú, aby sa stihli dostať na rad, sa podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka zlepší. Okrem nových priestorov zvýšia aj počet policajtov a cudzincov rozdelia do viacerých skupín, avizoval minister po rokovaní vlády.

„Pripravili sme nové priestory, ktoré budú mať väčšiu kapacitu a v ktorých bude väčších počet policajtov, a to o 50 miest,“ povedal Kaliňák a dodal, že dnes policajti musia vybaviť o 40 percent viac žiadostí ako pred rokom, čo sa pri súčasnom počte policajtov na cudzineckej polícii nedá zvládnuť. Nové priestory by podľa neho mali otvoriť do konca roka.

Ďalším opatrením bude to, že cudzincov rozdelia do troch kategórií – na žiadateľov, ktorí pochádzajú z krajín, s ktorými máme bezvízový styk, na občanov z tretích krajín, ktorí k nám cestujú individuálne, a tretia skupina bude pre investorov a veľké firmy, ktoré vybavujú svojim zamestnancom pobyt na Slovensku. Ide napríklad o firmy ako Kia či Jaguar Land Rover.