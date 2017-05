Minister Kažimír pripúšťa vyššie platby za poistencov štátu

BRATISLAVA 2. mája (WebNoviny.sk) – Verejné zdravotníctvo dostane ešte v tomto roku viac peňazí. Potvrdil to v rozhovore pre Hospodárske noviny (HN) minister financií Peter Kažimír. “Pripúšťam aj to, čo najviac minister Drucker chce a čomu sa ja najviac bránim, a to je zvýšenie platieb za poistencov štátu,“ povedal pre HN.

Odlžovania zdravotníckych zariadení

Šéf rezortu financií chce predstaviť konkrétne čísla pred letnými prázdninami. Zvyšovať by sa mal kapitál vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Vláda by mala taktiež predstaviť mapu oddlžovania zdravotníckych zariadení.

Podľa prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska Mariána Petka je práve viac peňazí za poistencov štátu dôležité, aby súkromné zariadenia nemuseli prepúšťať, či krátiť úväzky.

Od januára musia svojim zamestnancom platiť zo zákona viac, no bez reálneho krytia. Poisťovne im síce zvýšili platby, ale pod podmienkou, že dôjde k dofinancovaniu, inak budú chcieť peniaze späť.

Asociácia pripomína sľub politikov

Ako píšu HN, v súčasnosti štát platí za deti či dôchodcov približne štyri percentá z priemernej mzdy. Asociácia nemocníc Slovenska pripomína sľub politikov platiť až päť percent.

S týmto číslom súhlasí aj prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová a upozorňuje, že v opačnom prípade sa to prejaví na kvalite. “Máme reálne obavy, že to povedie k zvýšeniu priamych platieb za služby či lieky pre pacientov,” uviedla pre HN.

Podľa prezidenta Asociácie súkromných lekárov Mariána Šótha sa nedofinancovaním prenáša poistné riziko na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a následne na poistenca.