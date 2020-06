Minister Mikulec navrhne zrušiť núdzový stav, Matovič chce rozhodnutie nechať na krízový štáb

Minister vnútra Roman Mikulec, ktorý je zároveň šéfom ústredného krízového štábu navrhne zrušenie núdzového stavu v súvislosti s pandémiou korovnavírusu. Uviedol to pred stredajším zasadnutím vlády.

Núdzový stav bol na Slovensku v súvislosti s pandémiou vyhlásený 15. marca. Ústavný zákon o núdzovom stave hovorí, že takýto stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie však na 90 dní.

Predseda vlády Igor Matovič počas stredajšej návštevy ČR v tejto súvislosti povedal, že o prípadnom konci núdzového stavu na Slovensku bude ústredný krízový štáb rozhodovať budúci týždeň. „Je iba v ich rukách, ako rozhodnú,“ povedal.

Pretrvávajúci núdzový stav na Slovensku kritizovali zástupcovia opozície a zámer ukončiť ho podporili aj predstavitelia vládnej koalície. „Sme za to, aby núdzový stav najneskôr 15. júna skončil. Ak to bude diskusia na vláde, môj postoj zopakujem. Vtedy končí tých 90 dní. Netreba to nejako siliť, premiér má do toho čo hovoriť, keďže on vedie štáb epidemiológov. Čo sa bude diať do 15. júna nie je až také podstatné,“ povedal v stredu minister hospodárstva Richard Sulík.

Dôvod predlžovať núdzový stav nevidí ani podpredsedníčka vlády Veronika Remišová. „Je čas, aby sa život začal vracať do normálnu a aby sme intenzívne riešili ekonomickú krízu,“ zdôraznila dnes.