Minister Žiga je spokojný s projektom Zelená domácnostiam, o dotácie bol záujem

BRATISLAVA 6. januára (WebNoviny.sk) – Minister hospodárstva Peter Žiga verí, že záujem slovenských domácností o dotácie na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energie (OZE) bude naďalej pokračovať.

„Prvá fáza je za nami, s plným 100-percentným čerpaním prostriedkov. V novom roku bude pokračovanie. Rozpočet bude ešte väčší, a to 48 miliónov eur a do roku 2023 by sme mohli podporiť ďalších 25 tisíc domácností mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Veľmi sa z toho teším a verím, že záujem bude pokračovať,“ povedal Žiga v rozhovore pre portál vEnergetike.sk.

Domácnosti mali o dotácie záujem

Minister považuje projekt Zelená domácnostiam za úspešný projekt. Podľa neho domácnosti mali o dotácie záujem najmä pre znižovanie nákladov na vykurovanie či ohrev vody.

„Domácnosti mohli požiadať o poukážky, ktoré pokrývajú maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku a montáž, vrátane skúšok a revízií. Záujem za posledné tri roky bol mimoriadne vysoký. Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila takmer 30 kôl podávania žiadostí a podľa odhadov bude od začiatku projektu nainštalovaných takmer 18 a pol tisíc zariadení v hodnote 41 miliónov eur. Týka sa to takmer 7 tisíc domácností, skoro 3 600 fotovoltických systémov, 2 600 kotlov na biomasu a viac ako 5 200 tepelných čerpadiel,“ konštatoval minister.

Vďaka projektu sa podľa Žigu zvýšil celkový inštalovaný výkon zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku o 141 megawattov.

Projekt Zelená domácnostiam II

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá má na starosti projekt Zelená domácnostiam, koncom uplynulého roku informovala, že domácnosti sa budú môcť uchádzať o dotácie na kúpu a inštaláciu malého OZE v projekte Zelená domácnostiam II v prvom kvartáli nového roka.

Od tohto roku budú kolá pre každý zo štyroch podporovaných druhov zariadení vyhlasované samostatne. V pokračovaní projektu znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 percent oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže. Inštalácia malého OZE musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej chce agentúra klásť veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia.

V rámci projektu Zelená domácnostiam II by malo byť podľa odhadov SIEA do roku 2023 podporených v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja ďalších 25 tisíc inštalácií s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawattov.