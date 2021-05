Ministerka kultúry Milanová sa ohľadom výberu riaditeľa opäť stretne so zamestnancami Divadla Nová scéna

Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) sa so zamestnancami Divadla Nová scéna (DNS) dohodla na ďalšom stretnutí do siedmich dní. Informovala o tom hovorkyňa MK SR Zuzana Viciaňová.

Milanová sa s predstaviteľmi divadla stretla pre ich otvorený list týkajúci sa výberového konania a vymenovania nového riaditeľa.

Viciaňová dodala, že o ďalšom postupe pri výbere nového vedenia bude informovať ministerstvo po ďalšom stretnutí so zástupcami.

Argumenty ministerky nepresvedčili

„Divadlo Nová scéna vnímame ako dôležitú kultúrnu inštitúciu. Preto sme jej zástupcov a zástupkyne okamžite prijali na stretnutie po obdržaní ich otvoreného listu. Verím, že naše dnešné spoločné stretnutie pomohlo objasniť prípadné nejasnosti zo strany zamestnancov a zamestnankýň divadla a ozrejmilo im dôvody nášho konania. Našou prioritou je, aby Divadlo Nová scéna ako zriaďovaná inštitúcia nášho rezortu pokračovalo vo svojej činnosti,” uviedla Milanová po stretnutí.

Marketingová manažérka DNS Martina Šubová pre agentúru SITA uviedla, že Milanovej argumenty zástupcov divadla nepresvedčili.

Dodala, že šiesti zástupcovia DNS s ministerkou a zástupcami MK SR diskutovali o problematickom výsledku výberového konania viac ako hodinu.

Ministerstvo bude zatiaľ analyzovať

Priblížila, že počas rokovania každá zo strán prezentovala svoj rozdielny pohľad na daný problém, dotýkajúci sa právnej analýzy aj vylúčenia zástupkyne divadla z hodnotiaceho procesu, ako aj na budúcnosť DNS.

Potvrdila, že obe strany sa dohodli na ďalšom stretnutí. To by sa malo uskutočniť na pôde MK SR najneskôr do 14. mája 2021.

„Dovtedy bude ministerstvo kultúry analyzovať možnosti riešenia vzniknutej situácie a návrhy zástupcov divadla,“ uzavrela.

Členka komisie v konflikte záujmov

Ministerstvo kultúry vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa Divadla Nová scéna 29. októbra 2020. Výberová komisia po záverečnom treťom kole, 30. marca 2021, odporučila ministerke za novú riaditeľku divadla Ingrid Fašiangovú.

Rezort však 4. mája informoval o víťazstve Petra Oravca vo výberovom konaní. Zdôvodnil to tým, že v zápisnici z výberového konania ako aj v stanovisku etických poradcov bol jasne pomenovaný konflikt záujmov jednej členky výberovej komisie k Fašiangovej a rovnako jasne viditeľný bol aj nerovný prístup danej členky vo výberovom procese samotnom.

Z daného dôvodu Milanová rozhodla neprihliadnuť na bodové hodnotenie predmetnej členky.

„Po zostavení tabuľky hodnotenia sa na prvom mieste umiestnil Peter Oravec, ktorého sa ministerka rozhodla vymenovať do funkcie generálneho riaditeľa,“ konštatovalo MK SR.

V zápisnici bolo iné poradie

Viciaňová podotkla, že zákon o divadelnej činnosti umožňuje ministerke vymenovať štatutára aj na základe výberu uskutočneného priamym oslovením.

Keďže ministerka chcela rešpektovať zistenia výberovej komisie vybrala uchádzača, ktorý, ak sa zohľadní konflikt záujmov, získal odporúčanie aj od samotnej komisie.

Podľa zástupkyne divadla vo výberovom konaní na nového riaditeľa Zuzany Šebestovej bolo v zápisnici z výberového konania iné poradie, než ako sa zhodla komisia.

Vysvetlila, že kým na základe rozhodnutia komisie patrilo prvé miesto v oboch metódach hodnotenia doterajšej riaditeľke Novej scény Ingrid Fašiangovej, vo zverejnenej zápisnici prvé miesto v metóde hodnotenia podľa poradia uvedené nebolo, o druhé sa delili Fašiangová s Oravcom.

Hlasovali o metóde určenia víťaza

Dodala, že preto bolo nevyhnutné ďalšie stretnutie výberovej komisie s cieľom určiť, či víťaza výberového konania vyberú podľa poradia alebo podľa získaných bodov.

Výberová komisia cez hlasovanie rozhodla, že výslednou metódou bude hodnotenie podľa počtu bodov. Komisia tak opäť odporučila na pozíciu generálnej riaditeľky DNS Fašiangovú.

„Až v tomto momente sa voči môjmu pôsobeniu v komisii ohradila členka komisie Eva Babitzová. Napadla moje nezávislé hodnotenie kandidátov, voči čomu som sa ohradila a za pravdu mi dali aj ďalší traja členovia komisie,“ poukázala Šebestová.