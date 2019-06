Ministerka Lubyová nevylučuje možnosť financovania športu prostredníctvom daňových úľav

BRATISLAVA 4. júna (WebNoviny.ks) – Pripravovaný zákon o Fonde na podporu športu má stále otvorené zdroje financovania. Po utorkovom zasadnutí vlády SR o tom informovala šéfka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) Martina Lubyová.

„To, či sa bude v rámci tohto otvárať aj zákon o dani z príjmov, ešte nie je dohodnuté, ale je to jedna z možností. Myslím si, že výrazný balík, teda nová injekcia prostriedkov, je oveľa lepším riešením ako nepriame stimulácie. Nevylučujem to však, lebo zákon je otvorený,“ prezradila.

Daňové úľavy pri sponzoringu

Spomenutý zákon v závere minulého týždňa predložili do pléna na prerokovanie poslanci NR SR Dušan Tittel a Tibor Jančula. Zákon o Fonde na podporu športu by mal vstúpiť do platnosti 1. januára 2020 a na začiatku by mal pracovať s rozpočtom 20 miliónov eur z prostriedkov ministerstva financií.

„Momentálne je otvorený nový návrh Zákona o Fonde na podporu rozvoja športu, ktorý je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády. Ide presne o to, aby sa do nášho športu dostali dodatočné objemy financií. V rámci tohto zákona sa rieši možnosť, že by sa dostal dodatočný balík peňazí, plánovaných je približne 20 miliónov eur ročne. Tieto peniaze by sa rozdeľovali prostredníctvom verejnoprávneho mechanizmu. Na to by sa zriadil fond, podobne ako na kultúre alebo iných rezortoch. Ide o dodatočné peniaze, ktoré sa majú nominálne dostať do športu, nie iba formou úľav, ale reálne. Tieto peniaze by sa mali dostať medzi všetky možné subjekty cez ten verejnoprávny fond. V ňom by si vypisovali výzvy, oznámil by svoje priority a hlásiť by sa mohli všetci – kluby, zväzy, organizácie aj športoví odborníci,“ reagovala Lubyová na otázku, či pri už predloženom návrhu zákona neuvažuje o tom, aby napríklad aj podnikateľské subjekty mohli mať daňové úľavy pri sponzoringu športu, aby si to mohli dávať do nákladov.

Návrhy na financovanie projektov

Správnu radu fondu by mala podľa návrhu zákona menovať aj odvolávať vláda SR, pri jeho dozornej rade to bude na ramenách rezortného ministra. Odborné komisie majú predkladať návrhy na financovanie jednotlivých projektov. Podľa jedného z prekladateľov zákona Dušana Tittela má fond vyriešiť slabé financovanie športu na Slovensku. „Prvým krokom na podporu športu bolo vytvorenie postu štátneho tajomníka na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu. Teraz je to tento fond. Verím, že v budúcnosti sa nám podarí vytvoriť samostatnú organizáciu, ktorá si bude riadiť šport, či už vo forme agentúry, alebo neskôr ministerstva,“ povedal poslanec za SNS.

Šéf SOŠV Anton Siekel dlhší čas pracoval na tom, aby Fond na podporu športu vznikol. „Je to téma, o ktorej diskutujeme už dlhšie na mnohých úrovniach. Som rád, že všade sme sa posúvali k takému výsledku, že návrh zákona môžeme predložiť do parlamentu. Prvý krok je často ten najťažší a ja verím, že ten dnešný je krok správnym smerom a budeme na ňom stavať,“ myslí si Siekel.