Ministerka Saková uviedla, kedy bude známe meno dočasného šéfa policajnej inšpekcie

BRATISLAVA 13. júla (WebNoviny.sk) – Meno nového dočasného šéfa policajnej inšpekcie by malo byť známe v priebehu leta. Uviedla ministerka vnútra Denisa Saková.

Predošlý šéf inšpekcie Milan Lučanský je totiž od prvého júna vo funkcii prezidenta Policajného zboru. Pokiaľ ide o pripravovanú novelu zákona, podľa ktorej sa má policajný prezident ako aj šéf policajnej inšpekcie vyberať novým spôsobom, podľa ministerky by mala byť predložená na rokovanie vlády koncom augusta.

Drucker chcel novelu ešte pred letom

Následne v septembri by mal byť dokument predložený do parlamentu. Podľa Sakovej by sa tak účinnosť novely mohla stihnúť od januára 2019, ako bolo pôvodne plánované.

Sakovej predchodca Tomáš Drucker chcel novelu predkladať do parlamentu ešte pred letnými prázdninami. Podľa súčasnej ministerky chce však rezort konečnú podobu novely ešte prediskutovať v rámci koalície aj s ďalšími subjektmi, aby sa našiel konsenzus v rámci čo najširšieho politického spektra ako aj občianskej spoločnosti.

Policajného prezidenta má vyberať komisia

Ministerstvo vnútra predložilo ešte v čase, keď bol na čele rezortu Tomáš Drucker, do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o Policajnom zbore. Novela upravuje napríklad výber Prezidenta Policajného zboru alebo šéfa Úradu inšpekčnej služby MV SR.

Kandidátov na policajného prezidenta by mala po novom vyberať sedemčlenná komisia. Ak kandidáta odobrí nadpolovičnou väčšinou, bude nasledovať verejné vypočutie na parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť. Ak kandidáta odobrí aj výbor, minister vnútra ho do funkcie vymenuje na sedem rokov.

Funkciu pritom môže zastávať len jedno obdobie. Komisia a brannobezpečnostný výbor majú tiež odobrovať kandidátov na nového šéfa policajnej inšpekcie. V prípade vymenovania do funkcie je jeho funkčné obdobie rovnako sedem rokov.