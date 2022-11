Ministerstvo je pripravené vydávať biometrické občianske preukazy už od decembra

O biometrický občiansky preukaz s biometrickou podobou tváre a otlačkami prstov budú môcť od decembra požiadať v Európskej únii (EÚ) aj občania Slovenska. Dôvodom je uplatňovanie európskeho nariadenia o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov únie, na základe ktorého musí mať najneskôr v auguste 2031 každý obyvateľ EÚ biometrický doklad, ktorý obsahuje aj otlačky prstov. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Oddelenia dokladov Policajného zboru budú v tejto súvislosti prijímať žiadosti o vydanie súčasných občianskych preukazov do stredy 23. novembra tohto roka do 12:00. V termíne od 23. novembra do 30. novembra bude prijímanie žiadostí o vydanie súčasných občianskych preukazov pozastavené. „Dôvodom sú technické práce v súvislosti s prechodom na vydávanie nového typu občianskeho preukazu, ktoré je možné vykonávať len počas technickej odstávky informačného systému občianskych preukazov,“ vysvetlila Eliášová. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov prijaté do 23. novembra budú podľa hovorkyne vybavené v zákonných lehotách, keďže Národné personalizačné centrum v týchto dňoch pracuje v dvojzmenných prevádzkach vrátane víkendov.

Ministerstvo vnútra obmedzenia pri prijímaní žiadostí o vydanie občianskych preukazov avizovalo už pred pár dňami. Zároveň upozorňuje, že žiadatelia, ktorí majú rezervovaný termín na podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu do konca novembra, môžu byť vybavení v náhradnom termíne, bez ohľadu na rezervovaný termín dňa 23. novembra v čase od 12:00 do 17:00. „Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu bude prijatá na základe predloženia Potvrdenia o vytvorení rezervácie. Pokiaľ poskytnutý náhradný termín rezervácie žiadateľom nevyhovuje, je potrebné urobiť novú rezerváciu,“ upozornila Eliášová.

Ministerstvo vnútra v tejto situácii každému odporúča počkať na termín 1. decembra 2022, odkedy plánuje vydávať biometrické občianske preukazy s riadnou 10-ročnou platnosťou. V súčasnosti vydávané občianske preukazy majú platnosť skrátenú do augusta 2031.