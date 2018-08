Ministerstvo školstva plánuje zvyšiť platy doktorandov, Lubyová prezradila aj percentá

BRATISLAVA 2. augusta (WebNoviny.sk) – Ministerstvo školstva plánuje zvýšiť platy doktorandov a odstrániť skokové zníženie platov, ktoré zažili po nástupe na vedeckú pozíciu. Povedala to v rozhovore pre agentúru SITA ministerka školstva Martina Lubyová.

„Štipendium nebolo tak zdaňované ako mzda. Keď prešli do mzdového režimu, akoby sa im znížil plat o určitú čiastku. To by sa malo teraz odstrániť,“ ozrejmila Lubyová a dodala, že doktorandi sú platení podľa iných tabuliek ako vysokoškolskí pedagógovia – tarify sú nastavené nižšie.

„Vysokoškolskí pedagógovia v rámci vyjednávania získali vyššiu tarifu a aj v minulosti bola valorizácia šesť percent, kým pre ostatných 4,8 percenta. My sme teraz v rámci tripartitného vyjednávania podporili, aby sa vedecko-výskumní pracovníci a doktorandi dostali do vyššej tabuľky. Jednorázovo by sa im mali navýšiť tarify, zároveň by sa mali platy potom valorizovať dvakrát po 10 percent. Od januára by sa im mohol zvýšiť plat o 13 percent, plus ďalšie percentá od ďalšieho roka,“ povedala Lubyová.

V jednom z prieskumov doktorandi uviedli, že na slovenských školách nechcú ostať pre uzavretosť škôl. „Do toho nemôže ministerstvo školstva zasahovať. Nemôžeme určovať školám, koho majú prijať. Nábor doktorandov na konkrétne funkčné miesta si robí vysoká škola sama. Pravdou je, že študentov je čoraz menej. Je to na manažmente školy, koho príjmu, či si chcú omladiť svoj pedagogický zbor, aké výberové kritériá použijú, či dajú mladým šancu. My sme, samozrejme, za to, aby to robili, ale ako ministerstvo za to priamo zodpovednosť nenesieme,“ uzavrela šéfka rezortu školstva.