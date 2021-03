Ministerstvo vnútra nakúpilo služobné oblečenie pre policajtov a hasičov za dva milióny eur

Zabezpečenie služobného oblečenia pre príslušníkov Policajného zboru (PZ) a Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) vyšlo ministerstvo vnútra na 2 000 160 eur aj s DPH. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej na Centrálnom registri zmlúv.

Podľa zmluvy by spoločnosť GEMOR Fashion s.r.o. mala rezortu dodať 2 400 kusov rôznych druhov zimných búnd, 3 500 celoročných búnd, 3 500 kusov nohavíc alebo 2000 viest. Súčasťou zmluvy je aj dodanie 1 750 nepremokavých súprav a 10 000 pletených čiapok. Tovar by spoločnosť mala ministerstvu dodať najneskôr do konca júla tohto roku.

Ministerstvo už vo februári tohto roku zverejnilo zmluvy na zabezpečenie tričiek a polokošieľ pre policajtov a hasičov v hodnote viac ako tri milióny eur. Ešte v minulom roku zase rezort uzavrel tri zmluvy na dodanie rôznych druhov obuvi pre PZ a HaZZ. Ich hodnota bola rovnako približne tri milióny eur.