Aktualizované: Do semifinále majstrovstiev Európy v Prahe postúpilo 12 slovenských lodí, Martikán z II. kvalifikácie

PRAHA 1. júna (WebNoviny.sk) – Dovedna dvanásť z pätnástich slovenských lodí sa v piatok prebojovalo z kvalifikácií do víkendových semifinále na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Prahe (1. – 3. júna). Ďalej idú všetky kanoistky, všetci kanoisti aj deblovky, semifinálovú miestenku majú aj dvaja kajakári a jedna kajakárka.

Do semifinále sa dostalo prvých 15. pretekárov. „Na ťažkých kombináciách som nechcel riskovať aj za cenu straty času. Šiel som čisto a zodpovedne. V spodnej časti trate som bojoval s vodou, narobil som sa tam ako ‚baník‘. Máme teraz deň voľna, mne však vyhovuje jazdiť deň po dni. Pripravím sa však dobre na nedeľu,“ povedal Slafkovský.

Michal Martikán musel bojovať aj v druhej. „Aj v prvej jazde som sa cítil dobre, ale veľká chyba na jednom mieste má stále postup. Stratil som len šesť stotín, čo je pár centimetrov. Jazdí sa mi tu dobre a každá jazda navyše v takých podmienkach je plus,“ poznamenal Martikán.

„Chceli som ísť jazdu na istotu, nespraviť veľkú chybu. Nešiel som úplne podľa predstáv, šlo sa mi ťažšie a dosť skoro mi vytuhli ruky. Som rád, že idem ďalej z prvej kvalifikácie. Snáď to v semifinále ešte vylepším,“ povedal Marko Mirgorodský, ktorý štartuje na svojom prvom seniorskom vrcholnom podujatí.

Piatkovú prvú kvalifikáciu K1M zvládol jediný Slovák – Jakub Grigar. Dvadsaťjedenročný pretekár, piaty z OH 2016 v Riu de Janeiro, si postup do semifinále zaistil 18. miestom.

„Nebolo to úplne zlé. Prvých desať až dvanásť brán som zvládol tak, ako som si predstavoval. Potom prišla trochu únava a aj som vedel, že na postup mi to stačí udržať. Prišiel tam nešťastný ťuk, spodná časť nebola podľa predstáv. S postupom som spokojný, mám viac času na regeneráciu. Verím, že v sobotu to bude lepšie ako dnes,“ prezradil po svojej jazde Jakub Grigar.

Martin Halčin si semifinále vyjazdil až v druhej kvalifikácii, v ktorej rovnako ako prvej predviedol čistú jazdu. Bez postupu zostal Jakub Stanovský. „Druhá kvalifikácia je také malé finále, keďže ďalej ide iba desať jazdcov. Dve čisté jazdy je pozitívna správa, snáď to potiahnem čo najdlhšie,“ poznamenal po postupe Martin Halčin.

Ladislav a Peter Škantárovci postúpili do semifinále disciplíny C2. V piatkovej kvalifikácii obsadili 6. miesto s mankom takmer troch sekúnd na domácich lídrov Jonáša Kašpara s Marekom Šindlerom. „Bola to fyzicky náročná trať, už dávno som neprišiel tak zadýchaný do cieľa. Mali sme aj ťuky, čo nás mrzí, ale podstatné je, že sme postúpili. V sobotu sa budeme snažiť to vylepšiť,“ povedal Ladislav Škantár.

Jeho bratranec Peter pokračoval: „V semifinále bude úplne iná trať, ale náš cieľ je v semifinále aj finále predviesť čistú jazdu, lebo to nám môže priniesť úspech.“ Z prvej kvalifikácie postúpili do semifinále aj Tomáš Kučera s Jánom Bátikom, z druhej aj Juraj Skákala s Matúšom Gewisslerom.

Medzi kanoistkami uspeli všetky tri Slovenky hneď v prvej kvalifikácii a postúpili do semifinále. Najviac sa darilo šiestej Simone Macekovej, Soňa Stanovská bola deviata pred desiatou Monikou Škáchovou. „Chcela som postúpiť cez prvú kvalifikáciu, z druhej je to náročnejšie,“ povedala Simona Maceková.

Soňa Stanovská doplnila: „Začiatok bol trochu hektický, mávam to skoro v každej súťaži. Ťažkú strednú časť som prešla super a v dolnej ľahšej je to o nájdení správnej čiary. Mala som ťuky z nepozornosti, ale som spokojná, keďže sme postúpili všetky tri.“

Spomedzi kajakárok sa v I. kvalifikácii K1 podarilo postúpiť do semifinále iba Eliške Mintálovej, ktorej sa ušlo posledné postupové 15. miesto. Jej kolegyne Michaela Haššová a Elena Kaliská zostali pred bránami semifinále a čaká ich druhá kvalifikácia. „Celú jazdu som šla dobre, no dve bránky som trochu podplavila. V závere som trochu podcenila jednu z bránok a ledva som tam vopchala hlavu. Dúfala som, že som to prešla, no dostala som päťdesiatku. Prišiel za mnou tréner a povedal, že mi ju odpísali, takže som bola rada. V strese som potom čakala, ako pôjdu ďalšie súperky. Nakoniec to vyšlo,“ tešila sa Eliška Mintálová.

Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome 2018

Praha (ČR), piatok:

C1 – I. kvalifikácia (prvých 15 do semifinále): 1. Sideris Tasiadis (Nem.) 91,44 s (0), 2. Benjamin Savšek (Slov.) 91,69 (0), 3. David Florence (V. Brit.) 93,23 (0), … 8. Alexander Slafkovský 95,61 (0), 11. Marko Mirgorodský 97,08 (0) – postúpili do semifinále, 16. Michal Martikán (všetci SR) 98,86 (0) – nepostúpil do semifinále

II. kvalifikácia (prvých 5 do semifinále): 1. Adam Burgess (V. Brit.) 93,24 s (0), … 3. Michal Martikán (SR) 94,73 (0) – postúpil do semifinále

C2 – I. kvalifikácia (prvých 10 do semifinále): 1. Jonáš Kašpar, Marek Šindler (ČR) 107,51 s (4), 2. Robert Behling, Thomas Becker (Nem.) 107,79 (2), 3. Filip Brzezinski, Andrzej Brzezinski (Poľ.) 108,24 (0), … 6. Ladislav a Peter Škantárovci 110,44 (4), 10. Tomáš Kučera, Ján Bátik 114,00 (4) – postúpili do semifinále, 15. Matúš Gewissler, Juraj Skákala (všetci SR) 125,21 (14) – nepostúpili do semifinále

II. kvalifikácia (prvých 5 do semifinále): 1. Tomáš Koplík, Jakub Vržan (ČR) 109,43 (2), … 4. Matúš Gewissler, Juraj Skákala (všetci SR) 126,99 (10) – postúpili do semifinále

C1Ž – I. kvalifikácia (prvých 15 do semifinále): 1. Mallory Franklinová (V. Brit) 114,06 s (6), 2. Tereza Fišerová (ČR) 118,32 (4), 3. Lena Stöcklinová (Nem.) 118,88 (6), … 6. Simona Maceková 124,20 (6), 8. Soňa Stanovská 125,47 (6), 9. Monika Škáchová (všetky SR) 128,24 (8) – postúpili do semifinále

II. kvalifikácia (prvých 5 do semifinále): 1. Lucie Priouxová (Fr.) 113,44 s (0)

K1M – I. kvalifikácia (prvých 20 do semifinále): 1. Jiří Prskavec (ČR) 84,39 s (0), 2. Felix Oschmautz (Rak.) 85,45 (0), 3. Peter Kauzer (Slov.) 86,06 (0), … 18. Jakub Grigar 90,36 (2) – postúpil do semifinále, 23. Martin Halčin 91,24 (0), 27. Jakub Stanovský (všetci SR) 92,93 (2) – nepostúpili do semifinále

II. kvalifikácia (prvých 10 do semifinále): 1. Ondřej Tunka (ČR) 87,40 s (0), … 3. Martin Halčin 89,02 (0) – postúpil do semifinále, 23. Jakub Stanovský (obaja SR) 109,99 (16) – nepostúpili do semifinále

K1Ž – I. kvalifikácia (prvých 15 do semifinále): 1. Fiona Pennieová (V. Brit.) 93,49 s (0), 2. Corinna Kuhnleová (Rak.) 95,83 (2), 3. Klaudia Zwolinská (Poľ.) 97,15 (0), … 15. Eliška Mintálová 102,06 (2) – postúpila do semifinále, 20. Michaela Haššová 105,05 (4), 28. Elena Kaliská (všetky SR) 108,20 (2) – nepostúpili do semifinále

II. kvalifikácia (prvých 5 do semifinále): 1. Mallory Franklinová (V. Brit.) 99,27 (0), … 8. Elena Kaliská 104,22 (2), 14. Michaela Haššová (obe SR) 109,18 (6) – nepostúpili do semifinále