Miroslav Kočan rezignoval na funkciu generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne

BRATISLAVA 28. septembra (WebNoviny.sk) – Generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Miroslav Kočan sa v piatok vzdal svojej funkcie. Informáciu agentúre SITA potvrdila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva (MZ) Zuzana Eliášová. Prvý o odstúpení informoval portál denníka SME.

Ministerka poďakovala za prácu

„Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská dnes prijala rezignáciu Miroslava Kočana,“ upresnila informáciu Eliášová. Kalavská podľa hovorkyne poďakovala M. Kočanovi za odvedenú prácu a za jeho osobný profesionálny prínos k ozdraveniu a stabilizácii VšZP.

„Bez maximálneho osobného nasadenia M. Kočana by dnes VšZP nebola v takej kondícii, v akej je, za to patrí M. Kočanovi jedno obrovské poďakovanie,“ zhodnotila ministerka. Všeobecná zdravotná poisťovňa informovala, že M. Kočan a ministerka zdravotníctva sa vzájomne dohodli, že dôvody abdikácie nebudú komentovať.

Bol aj predsedom predstavenstva

Miroslav Kočan nastúpil do funkcie generálneho riaditeľa VšZP 17. mája 2016, bol súčasne aj predsedom predstavenstva. Narodil 16. novembra 1972 v Bratislave. V roku 1995 ukončil vysokoškolské štúdium na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1995 do roku 2001 pôsobil v spoločnosti Gratex International, a.s. ako programátor, analytik a key account manažér.

Od roku 2001 do mája 2016 pôsobil v spoločnosti Allianz na viacerých manažérskych pozíciách, vrátane pozície člena predstavenstva Allianz Slovenská poisťovňa, a.s., riaditeľa prevádzky Región CEEMA Allianz SE v Nemecku a naposledy výkonného riaditeľa spoločnosti Allianz. Je ženatý a má tri deti.