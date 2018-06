Miškovec povedie v Tipsport lige bývalý tréner slovenskej reprezentácie, v meste cítiť nadšenie

MIŠKOVEC 18. júna (WebNoviny.sk) – Kanaďan Glen Hanlon bude v sezóne 2018/2019 viesť tím DVTK Jegesmedvék Miškovec v hokejovej Tipsport lige.

Nováčik súťaže so slovenským základom podpísal s niekdajším trénerom reprezentácie SR zmluvu na jeden rok s opciou aj na ďalšiu sezónu.

„Veľmi sa mi páči vízia a projekt, ktorý mi predstavil manažment klubu. Ponuku som prijal najmä pre to, že tím mieri do Tipsport ligy a v meste pre to zavládlo nadšenie,“ povedal Hanlon pre oficiálnu stránku DVTK.

Šesťdesiatjedenročný kanadský odborník viedol slovenskú reprezentáciu v rokoch 2010 a 2011. „Slovenskú súťaž poznám, pretože som žil a pracoval na Slovensku dva roky. Nový prístup a smerovanie, ktoré nastolil Richard Lintner je zatiaľ veľmi úspešné. Ide o jednu z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich líg v Európe s množstvom príležitostí,“ uviedol niekdajší dlhoročný brankár a neskôr i tréner v zámorskej NHL.