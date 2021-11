Miss Slovensko 2020 Leona Novoberdaliu odchádza na svetovú súťaž Miss World

Medzinárodná súťaž MISS WOLRD sa po ročnej pandemickej prestávke uskutoční a Slovensko na nej bude zastupovať Miss Slovensko 2020 Leona Novoberdaliu.

Jej prípravy na svetové finále, ktoré sa bude odohrávať v Portoriku, odštartovali už pred pár mesiacmi, kedy začala slovenská delegátka pracovať na jednotlivých kategóriách. Príprava garderóby, ktorú riešila posledné týždne, je už iba čerešničkou na torte.

Pandémia bola aj výhodou

Niekoľko modelov, ktoré si Leona vezie na súťaž Miss World, predstavila pred pár dňami v priestoroch prestížneho salónu svadobných a spoločenských šiat WEM. Boli medzi nimi šaty od riaditeľa súťaže Michaela Kováčika, model od Jany Jurčenko, ale aj značky Kura Collection, Vjollca Llapashtica a, samozrejme, WEM.

Miss Slovensko 2020 Leona Novoberdaliu prichádza s…

„Síce som na svetovú súťaž čakala kvôli pandémii rok, ale v podstate to bola aj veľká výhoda, pretože som mala na veci viac času a vedela sa lepšie pripraviť. Či už to bola talentová disciplína alebo benefičný projekt Beauty with a Purpose, ktorý sa venuje energetickej efektívnosti a verím, že bude veľmi úspešný,“ hovorí Miss Slovensko 2020, ktorá do Portorika odchádza 21. novembra 2021.

Kroj z Očovej mala na sebe prvýkrát

Jedným z najdôležitejších kostýmov na svetových súťažiach je ľudový kroj, v ktorom majú naše reprezentantky vždy veľký úspech. Tento rok bude slovenská víťazka reprezentovať domovinu v kroji z obce Očová, ktorý jej na svetovú súťaž zapožičal Slovenský ľudový umelecký kolektív. Práve v SĽUKu ju pripravujú aj na predstavenie slovenského národného tanca.

„Slovenský kroj mám vďaka Miss World na sebe po prvýkrát. Bohužiaľ sa mi nikdy nenaskytla táto príležitosť. Je krásny a úplne chápem, že vždy zaujme,“ dodala Novoberdaliu počas fittingu v Bratislave.

Víťazka nezabudla ani na poďakovanie

Špeciálnym, národným darom bude tento rok poctivá slovenská výroba s moderným duchom – unikátna taška z dielne Dajany Rodriguez, ktorá si získala na Slovensku mnoho fanúšičiek.

„Som nesmierne vďačná každému, kto mi pri prípravách podal pomocnú ruku. Či už to boli slovenskí dizajnéri ako Vierka Futáková, Janka Jurčenko či Majka Miklánková zo salónu WEM,“ dodala Novoberdaliu.

Finále Miss World 2021 sa uskutoční 16. decembra v Portoriku a podobne ako v predchádzajúcich rokoch by sa malo dať sledovať v mnohých krajinách aj na internete.