Mistrík a Čaputová si počkajú na prieskumy, v prezidentských voľbách sa vzdajú v prospech silnejšieho

BRATISLAVA 22. januára (WebNoviny.sk) – To, či sa prípadne prezidentský kandidát Róbert Mistrík vzdá v prospech Zuzany Čaputovej alebo naopak, by mali rozhodnúť prieskumy vydané v najbližšom čase. Dohodli sa na tom v utorok na obede s predstaviteľmi opozičného hnutia OĽaNO.

Tri možnosti

„Tieto voľby budú o troch možnostiach. Buď to bude kandidát Smeru, alebo to bude kandidát extrému, alebo to bude slušný demokratický kandidát,“ povedal pre médiá Róbert Mistrík. Podľa neho sa dvaja kandidáti dohodli, že budú konať zodpovedne.

„Uvedomujeme si dôležitosť týchto prezidentských volieb a na základe nejakých prvých výsledkov sa rozhodneme,“ zdôraznil.

Podľa Čaputovej Slovensko momentálne čelí jednej z najväčších výziev a to je téma spravodlivosti respektíve nespravodlivosti a práve na strane spravodlivosti sa chce angažovať. Od začiatku však podľa vlastných slov deklarovala, že sa chce správať zodpovedne.

Kandidát „mafie“ a „Mečiara“

„Ja nebudem tá, ktorá ohrozí krajinu zotrvaním v kandidatúre, ak by hrozilo, že do druhého kola sa dostanú kandidáti nedemokratických hodnôt,“ zdôraznila. Ak budú teda prieskumy v najbližších týždňoch ukazovať, že jej preferencie sú menšie ako Mistríkove, podľa vlastných slov nemá problém vzdať sa v jeho prospech.

Podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča sa zástupcovia hnutia s oboma kandidátmi dohodli, že sa stretnú opätovne o dva týždne. „Samozrejme, že čas tlačí, termín prezidentských volieb je nemenný, ten neposunieme,“ povedal s tým, že je rád, že do volieb nepôjdu kandidáti „strmhlav“, čo by vyústilo do toho, že v druhom kole prezidentských volieb bude na výber medzi „kandidátom mafie“ a „kandidátom Mečiara“.