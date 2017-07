Mladý slovenský reprezentant Lobotka mieri do Španielska, Celta Vigo ho sleduje dlhší čas

VIGO 15. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový stredopoliar Stanislav Lobotka je blízko prestupu do španielskeho klubu Celta Vigo. Referuje o tom dánsky portál ekstrabladet.dk, podľa ktorého rokovania o prestupe 22-ročného hráča tamojšieho FC Nordsjaelland do tímu účastníka La Ligy vstúpili do rozhodujúcej fázy.

“Celta Vigo sleduje slovenského Mini-Modriča dlhší čas. Lobotka ukázal na ME hráčov do 21 rokov v Poľsku veľkú kvalitu, zvýšil svoju hodnotu a pritiahol na seba pozornosť mnohých záujemcov,” píše uvedený zdroj s dôvetkom, že galícijský klub má pozitívne skúsenosti s nákupmi v Dánsku, veď v tíme zo štadióna Balaídos pôsobia hneď traja reprezentanti tejto krajiny – Daniel Wass, Andrew Hjulsager a Pione Sisto.

Podľa uvedeného zdroja Lobotka už odcestoval do Španielska, aby prerokoval svoj transfer. Navyše, jeho nemenovaní spoluhráči z Nordsjaellandu sa vraj mali vyjadriť, že slovenský futbalista už nenastúpi na pondelkový duel 1. kola nového ročníka dánskej ligy na ihrisku Odense.

Nordsjaelland tento týždeň predal do belgického Genku 21-ročného útočníka Marcusa Ingvartsena za 40 miliónov dánskych korún, čo je približne 5,4 milióna eur. Web Ekstra Bladet očakáva, že podobnú sumu by mal klub zinkasovať aj od Celty Vigo.