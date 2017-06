MÓDA PRE KAŽDÉHO: HEIDI KLUM PRE LIDL

Bratislava, 6.6.2017 ( WBN/PR ) – Heidi Klum a Lidl uvedú na trh kvalitnú módu dostupnú pre každého. Prostredníctvom tejto módnej kampane posunie Lidl svoju ponuku oblečenia na trvalo vyššiu úroveň, pričom zároveň ponúkne rozmanitú kolekciu a módne trendy.

Heidi Klum a Lidl

Nie je žiadnym tajomstvom, že Heidi Klum je milovníčkou módy, dizajnérkou a často dokonca určuje módne trendy. Doteraz však bolo tajomstvom, že sa bude aktívne podieľať na budúcej módnej kampani Lidla! Zapojenie sa Heidi do kampane je pritom oveľa významnejšie než iba prepožičanie mena značke: Heidi pripravila pre Lidl svoju vlastnú kolekciu, ktorá nesie jej vlastný rukopis. Zákazníci Lidla sa na predstavenie exkluzívnej kolekcie môžu tešiť koncom roka.

„Dúfam, že ľuďom sa bude páčiť kolekcia, ktorú som navrhla pre Lidl. Zo spolupráce som bola, samozrejme, nadšená. Bola to veľká zábava. Lidl má, rovnako ako ja, nastavené veľmi vysoké štandardy a ponúka produkty výbornej kvality za vynikajúce ceny. Je to skvelé, pretože móda by mala prinášať radosť a každý by mal mať možnosť dopriať si toto potešenie,“ povedala Heidi Klum pri príležitosti oznámenia partnerstva.

„Lidl Fashion Week“

Kampaň získa trvalú dynamiku prostredníctvom „Lidl Fashion Week“, dlhodobého konceptu na prezentáciu módnej ponuky Lidla. „Lidl Fashion Week“ sa bude opakovať viackrát ročne vo všetkých krajinách. Počas týchto týždňových ponúk bude diskontný reťazec predstavovať svoje módne kolekcie. Začiatkom kampane je práve kolekcia Heidi Klum.

„Heidi je veľmi inšpiratívna. Cíti sa ako doma vo všetkých módnych hlavných mestách sveta, prekypuje energiou a radosťou zo života, pričom však pevne stojí nohami na zemi. Je správnou voľbou pre Lidl a našich zákazníkov! Veľmi nás teší, že ako prví môžeme predstaviť jej kolekciu v rámci nášho ´Lidl Fashion Week´,“ povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika.

Vždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na sociálnych sieťach.

Facebook: https://www.facebook.com/lidlslovensko

Instagram: https://instagram.com/lidlsk/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5oGq-pQRauK3TFdDa0ZPAQ

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidl-slovenská-republika-v-o-s-