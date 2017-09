Môj servis Poliakom príliš neublížil a v tom bol problém, hovorí Andrej Martin

BRATISLAVA 16. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenskí tenisti Andrej Martin a Igor Zelenay, ktorí v sobotňajšej štvorhre bratislavského stretnutia Slovensko – Poľsko prehrali v súboji s dvojicou Mateusz Kowalczyk, Lukasz Kubot 7:6 (3), 3:6, 3:6, 2:6, označili za zlomové momenty nezvládnutý druhý set a neskoršie zatiahnutie strechy v Aegon aréne NTC pre dážď po ôsmom geme druhého dejstva.

Dovtedy sa tento duel hral na antuke pod odtiahnutou strechou. Tak to hostitelia na Poliakov v rozhodujúcom 2. kole play-off o zotrvanie v I. skupine euroafrickej zóny Davisovho pohára reprezentačných družstiev mužov pôvodne prichystali. Počasie však bolo v sobotu proti ich predstavám.

Úvod zápasu bol dobrý

„Pod zatiahnutou strechou loptička lietala rýchlejšie, čo viac vyhovovalo Poliakom,“ tvrdil po zápase Andrej Martin a pokračoval: „Poliaci boli aj v tejto zostave pre nás prisilní. Prekvapilo ma, že Kowalczyk vedľa skúseného Kubota výkonom vyrástol a vôbec na ňom nebolo vidieť, že v tejto súťaži vo štvorhre práve v súboji s nami debutoval. Kubot mu veľmi pomohol.“

Aj keď Martin so Zelenayom do sobotňajšieho súboja vstúpili lepšie, vyhrali tajbrejk prvého setu 7:3, žiaľ, v druhom sete už v tomto tempe nepokračovali.

„Začali sme veľmi dobre, mali sme veľa energie, ktorú sme vložili do úvodného setu. Vďaka nej sme ho vyhrali. Poliaci úvod trochu zaspali, no postupne sa dostávali do zápasu. Kým im energia pribúdala, my sme ju postupne strácali. Zatiaľ čo my sme išli výkonom dole, Poliaci sa pozviechali a začali nám robiť problémy. Postupne totiž potvrdili svoje rebríčkové postavenie a úlohu favoritov. My sme ich nevedeli vyhodiť z toho ich rytmu,“ hodnotil prehranú štvorhru rodák z Bratislavy.

Poliaci neboli spočiatku v pohode

„Mrzí ma, že sme počas tohto súboja v domácom prostredí a pred vlastnými fanúšikmi neprekvapili. O to viac, že sme to mali dobre rozohrané a oni spočiatku neboli v najväčšej pohode. Ja som však postupne stratil istotu na servise a oni začali dominovať, hoci v treťom sete sme ešte mali šance. Nemám také delové podanie, ktorým by sme Poliakov zaskočili. Môj servis im príliš neublížil a v tom bol problém. Skúšali sme rôzne varianty, ale so všetkým si poradili. Bolo vidieť, že od druhého setu sú na koni a my sme ich nedokázali z neho zosadiť. Všetko nám stihli vrátiť, moje podanie im nenarobilo väčšie problémy. Nemám servis, ktorým by som získaval gemy a rozhodoval zápasy. Možno práve môj servis bol v tomto súboji kľúčový. Vedeli sme o tom. Išli sme na kurt s týmto poznaním. Bol to však spravodlivý súboj a zvíťazila v ňom lepšia dvojica,“ povedal Andrej Martin pre agentúru SITA.