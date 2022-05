Molčan skončil na Roland Garros v druhom kole, proti Djokovičovi bol blízko k zisku setu

Púť slovenského tenistu Alexa Molčana druhým grandslamovým turnajom sezóny Roland Garros v Paríži sa podľa očakávanie skončila v 2. kole dvojhry mužov. Dvadsaťštyriročný prešovský rodák v stredu podľahol svetovej jednotka a obhajcovi titulu na parížskej antuke Srbovi Novakovi Djokovičovi za 138 minút 2:6, 3:6, 6:7 (4).

Molčan bol blízko k zisku setu

Aj v druhom vzájomnom súboji tak uspel bez straty setu dvadsaťnásobný grandslamový šampión, uspel aj vlani vo finále turnaja ATP v Belehrade. V 3. kole bude súperom Djokoviča slovinský tenista Aljaž Bedene.

Alex Molčan v prvých dvoch setoch ani raz nebrejkol favorita a sám v prvom stratil podanie dvakrát a v druhom raz, s Djokovičom preto prehrával 2:6, 3:6. Slovák dovtedy nemal ani jeden brejkbal. Keď Molčan v treťom sete v tretej hre opäť prišiel o podanie, zdalo sa, že Srbovi nebude vzdorovať, opak bol však pravdou. Vzal si totiž späť servis a potom si už udržal podanie, niekoľkokrát ho dokonca delili dve loptičky od zisku setu. Najvyššie nasadený hráč to však dotiahol do skrátenej hry, v ktorej si už ustrážil postup ďalej.

Djokovič na kurte spomenul Vajdu

Po súboji priamo na kurte vo francúzštine Djokovič zložil poklonu slovenskému tenistovi a nezabudol spomenúť ani svojho niekdajšieho kouča Mariána Vajdu, ktorý aktuálne vedie Molčana. Vajda bol po boku Djokoviča pri všetkých doterajších singlových grandslamových tituloch, no od úvodu mája už je v realizačnom tíme Slováka. Maximom Alexa Molčana na turnajoch „veľkej štvorky“ aj po RG 2022 zostáva 3. kolo z minuloročného US Open v New Yorku.

V stredu na antukových dvorcoch v Paríži vo štvorhre žien postúpila Kristína Kučová po boku Rusky Anastasie Potapovovej do 2. kola, v prvom slovensko-ruský pár zdolal domácu dvojicu Chloe Paquetová, Clara Burelová 6:3, 6:2. V rovnakej fáze to nevyšlo Tereze Mihalíkovej, s Poľkou Katarzynou Kawovou podľahli belgickému duu Kimberley Zimmermannová, Maryna Zanevská 1:6, 6:3, 1:6.