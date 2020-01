Molnár odsúdený na doživotie zostáva vo väzení, svoju žiadosť o prepustenie vzal späť

Na doživotie odsúdený vrah Ján Molnár zostáva aj po takmer troch desaťročiach za mrežami Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove. Svoju žiadosť o podmienečné prepustenie na začiatku štvrtkového verejného zasadnutia vzal späť. Okresný súd v Trnave to vzal na vedomie.

Vedel si predstaviť život na slobode

„Zrušte to celé, keď nie je cieľ čestne tento prípad riešiť, ale je to zadaná nejaká domáca úloha,“ povedal Molnár sudcovi cez telemost z leopoldovského väzenia. Nepáčilo sa mu, že verejné zasadnutie sa koná cez videokonferenciu, ani to, že nemal advokáta.

Vzápätí potvrdil, že žiadosť o podmienečné prepustenie berie späť a súd tak neskúmal splnenie formálnych ani materiálnych podmienok na prepustenie. Tesne predtým 77-ročný Molnár tvrdil, že by si vedel predstaviť život na slobode a mal by kde bývať. Tvrdil, že by sa o neho postarala aj rodina.

Molnár bol spoločne s Ľuborom Masárom odsúdený za vraždu Holanďanky Gabrielly Widdershovenovej – Groenovej z augusta 1990. K udalosti došlo v Rakúsku, jej manžela zviazali, ťažko zranili a vyhodili z auta. Obaja boli prvými odsúdenými na doživotie na Slovensku po roku 1989.

Molnár však bol už odsúdený aj predtým za vraždu z roku 1980. Súd ho vtedy poslal za mreže na 15 rokov a na slobodu sa dostal až po Nežnej revolúcii vďaka rozsiahlej amnestii prvého ponovembrového prezidenta Václava Havla.

Musia preukázať polepšenie

Dnes 77-ročný Ján Molnár žiadal o podmienečné prepustenie už pred tromi rokmi. Súd mal rozhodovať v prísne stráženom väzení v Leopoldove, na začiatku verejného zasadnutia však odsúdený svoju žiadosť stiahol. Ďalšej jeho žiadosti súd nevyhovel, lebo neboli splnené materiálne podmienky pre jeho podmienečné prepustenie.

Trestný zákon po 25 rokoch za mrežami a po splnení stanovených podmienok pripúšťa možnosť prepustenia na slobodu aj v prípade odsúdených na doživotie.

Súdy v prípade žiadostí odsúdených o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody posudzujú splnenie formálnych a materiálnych podmienok.

Splnenie materiálnych znamená, že odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností preukázal polepšenie a dá sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život.