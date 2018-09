Môžem byť súčasťou pekného príbehu a príkladom pre mládež, teší Kuzminovú

BRATISLAVA 24. septembra (WebNoviny.sk) – S obdivuhodnou bilanciou troch zlatých a troch strieborných medailí z troch zimných olympiád je biatlonistka Anastasia Kuzminová najúspešnejšou olympioničkou v histórii samostatného Slovenska. Rodáčka z ruského Ťumeňa pred 12 rokmi našla svoj domov v Banskej Bystrici a odvtedy sa stihla stať kráľovnou medzi všetkými olympionikmi spod Tatier.

Všetci medailisti si zaslúžia pochvalu

„My, športovci, to tak neberieme, koľkí z nás majú olympijské medaily. Myslím si, že všetci slovenskí medailisti z doterajších olympiád si zaslúžia veľkú poklonu nás všetkých,“ reagovala Anastasia Kuzminová na otázku agentúry SITA.

„Vnímam to inak. V prvom rade som rada, že môžem byť súčasťou tejto histórie a zároveň členkou veľkej rodiny slovenských olympionikov. Teší ma, že môžem byť súčasťou tohto pekného príbehu a príkladom pre mládež. Že svojimi výkonmi a výsledkami môžem podporovať olympizmus v tejto krajine.”

Odovzdali pochodeň

Najčastejšie dekorovaná slovenská športovkyňa pod piatimi kruhmi v uplynulom štvrťstoročí zostala verná svojmu postaveniu v hierarchii domáceho olympizmu a spolu s olympijským víťazom v chôdzi na 50 km Matejom Tóthom symbolicky na záver slávnostného galavečera s názvom “Cesta na Olymp” odovzdali nastupujúcej generácii – dvojici mladých moderných gymnastiek – čerstvo zapálenú olympijskú pochodeň.

Hoci je 34-ročná Kuzminová momentálne v plnej príprave na ďalšiu sezónu, čoraz častejšie hovorí o chystanej rozlúčke s vrcholovým športom. Už na ňu intenzívne myslí, mentálne sa chystá na tento krok.

Chce sa venovať rodine

“Synček Jelisej má už jedenásť rokov, je to chlapec, ktorý čoraz viac potrebuje oboch rodičov. Dokonca viac ako kedykoľvek predtým. Prežíva veľmi dôležité obdobie v živote. Dcérka Olívka tiež rastie, tento rok už začala chodiť do škôlky, takže aj ona to má náročné. Zvyká si na nové veci. Celý tréningový proces sme orientovali podľa nich. V porovnaní s minulou sezónou chcem byť častejšie doma. Aby si naše deti užili mamu a oboch rodičov. Chceme sa im venovať čoraz viac, aby ich tak neboleli tie naše odchody na dlhšie zahraničné sústredenia,” zdôraznila Anastasia Kuzminová, ktorú stále mrzí ťažký záver minulej sezóny. Počas neho išla totálne na maximum, ale napokon jej tesne unikol veľký glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári.

Limity netreba stále prekračovať

“V závere minulej sezóny som bola veľmi unavená, môj organizmus bol dosť vyťažený, preto som sa dobre poučila. Keď si na to obdobie spomeniem, sem – tam ma pichne pri srdci. Ten záver sezóny ma stále dosť mrzí. Chcela som dokázať viac,” pokračovala Anastasia Kuzminová.

Doplnila, že teraz trénuje maximálne vnímavo. Počas prípravného obdobia sleduje svoj organizmus, aby videla, čo jej signalizuje. „Keď je únava po tréningu veľmi veľká, treba to citlivo vnímať. Limity organizmu netreba za každú cenu prekročiť. Viem, že si treba nájsť čas aj na oddych a regeneráciu síl,” dodala najúspešnejšia slovenská olympionička.