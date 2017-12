MS v hokeji do 20 rokov: Slovensko – Dánsko (online)

BUFFALO 31. decembra (WebNoviny.sk) – Slováci a Dáni sa na svetovom šampionáte hokejistov do 20 rokov v Buffale vo vzájomnom silvestrovskom zápase „pobijú“ o poslednú miestenku do štvrťfinále.

Zverenci trénera Ernesta Bokroša sú v miernej výhode, pretože na konte majú tri body za senzačný triumf nad obhajcami titulu Američanmi (3:2). Dáni tak potrebujú na postup medzi osmičku štvrťfinalistov víťazstvo v riadnom hracom čase, každý iný výsledok ich posiela do súboja s Bielorusmi o záchranu v elitnej kategórii.

Slováci v A-skupine okrem triumfu nad USA podľahli Kanade (0:6) a Fínsku (2:5). Dáni zatiaľ na turnaji strelili iba jeden gól a majú hrozivé skóre 1:21 – Američanom podľahli 0:9, Fínom 1:4 a Kanaďanom 0:8.

MS v hokeji do 20 rokov

Buffalo

A-skupina

Slovensko – Dánsko

hrá sa HarborCenter (od 24:00 SEČ)

Tabuľka A-skupiny

1. Kanada 4 3 0 1 0 21:6 10 – istý postup do štvrťfinále

2. Fínsko 3 2 0 0 1 11:7 6 – istý postup do štvrťfinále

3. USA 3 1 1 0 1 15:6 5 – istý postup do štvrťfinále

4. Slovensko 3 1 0 0 2 5:13 3

5. Dánsko 3 0 0 0 3 1:21 0