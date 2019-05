MS v hokeji 2019 (štvrťfinále – dvojice): Česko má papierovo najľahšieho súpera, Košice uvidia severské derby

BRATISLAVA/KOŠICE 21. mája (WebNoviny.sk) – Záverečné zápasy v skupinách rozhodli o dvojiciach vo štvrťfinále MS v hokeji 2019, ktoré sa od 10. do 26. mája konajú v Bratislave a Košiciach.

Vo štvrťfinále aj súboj Rusko – USA

Papierovo najľahšieho súpera má Česko, ktoré v Bratislave vyzve Nemecko. Druhým duelom na Zimnom štadióne Ondreja Nepela bude vo štvrtok súboj Ruska proti USA.

V košickej Steel Aréne sa o postup do semifinále najprv pobijú Kanada so Švajčiarskom a večer si to rozdajú v severskom derby Fínsko so Švédskom.

Slovensko skončilo na deviatom mieste

Slovensko medzi osmičku najlepších tímov na turnaji nepostúpilo. V A-skupine obsadilo piate miesto so ziskom 11 bodov a celkovo skončilo na deviatej priečke.

Slováci vstúpili do turnaja fantastickým triumfom nad Američanmi (4:1), potom tesne prehrali s Fínmi (2:4) aj Kanaďanmi (5:6). Následne neuspeli ani v kľúčovom súboji proti Nemcom, v ktorom tesne pred koncom ešte viedli 2:1, ale nakoniec prehrali 2:3 a bolo jasné, že postup do štvrťfinále už nemajú vo vlastných rukách.

Postupová matematika bola jasná, vyhrať vo všetkých zostávajúcich zápasoch a čakať na zaváhania súperov. Zverenci trénera Craiga Ramsayho zdolali Francúzsko (6:3) aj Veľkú Britániu (7:1), ale do karát im nezahrali ostatné výsledky a nedeľňajší triumf USA nad Nemeckom 3:1 ukončil slovenské šance na postup do štvrťfinále. Slováci tak zakončili turnaj utorňajším triumfom 2:1 po samostatných nájazdoch nad Dánskom.

MS v hokeji 2019 – štvrťfinálové dvojice štvrťfinálové zápasy sa hrajú vo štvrtok 23. mája 2019 BRATISLAVA Zimný štadión Ondreja Nepelu Rusko – USA (16.15)

Česko – Nemecko (20.15) KOŠICE Steel Arena Kanada – Švajčiarsko (16.15)

Fínsko – Švédsko (20.15)

Viac o MS v hokeji 2019