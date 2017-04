Slovenskí hokejisti na MS18 vyzvú Kanadu, hnať ich bude vypredané popradské hľadisko

POPRAD 14. apríla (WebNoviny.sk) – Druhým súperom slovenských hokejistov do 18 rokov na domácich majstrovstvách sveta v Poprade a Spišskej Novej Vsi bude v sobotu večer od 19.30 h Kanada.

Po výbornom výkone z neúspešného úvodného duelu proti Fínom by Slováci radi získali prvé turnajové body a potešili fantastických fanúšikov. O zápas A-skupiny MS18 proti “javorovým listom” bol obrovský záujem a už pred týždňom bol vypredaný.

Slováci si užili deň voľna

Slovenskí mladíci si po otváracom stretnutí užili deň voľna. Fyzicky náročný súboj proti Fínom im dal zabrať.

“Na tomto turnaji hrá mimo zápasov prím regenerácia. Samozrejme, máme tréning, ktorý musí byť vhodným doplnkom regenerácie, skôr je zameraný takticky. Musíme si niektoré situácie prejsť priamo na ľade, v niektorých činnostiach sa zlepšiť. Najmä sa musíme zamerať na situácie pred našou bránkou,” poznamenal tréner Norbert Javorčík.

Proti Kanade to Slováci nebudú mať o nič jednoduchšie. Diváci sa opäť môžu tešiť na vyrovnané ofenzívne divadlo.

“Od Kanaďanov očakávam agresívnu hru a dobré korčuľovanie. Budú určite silní pri mantineli, musíme sa na to pripraviť, aby sme v takýchto situáciách boli odolní. A tým nemyslím len tvrdosť, ale aj zručnosť kanadských hráčov. Nedívame sa už na zápas Fínmi, ale musíme z neho preniesť pozitíva do súboja proti Kanade,” konštatoval slovenský kouč.

Líška o prednostiach Kanaďanov

Na prednosti Kanaďanov upozornil útočník Adam Líška. “Majú trochu iný štýl hokeja. Budú hrať tvrdšie a vedia perfektne využiť naše chyby a zaváhania, v tom je Kanada špeciálna. No dokázali sme s nimi hrať aj na memoriáli, kde boli v plnom zložení, takže aj s týmto súperom môžeme určite vyhrať,” opísal Adam Liška.

Slovenskí reprezentanti do 18 rokov sa s Kanaďanmi stretli na augustovom Hlinkovom memoriáli v Bratislave a podľahli im 2:3 po predĺžení. Oproti vzájomnému duelu spred ôsmich mesiacov v Bratislave je v kanadskom tíme 13 iných hráčov. Aj keď možno Kanada nedisponuje absolútne najsilnejším kádrom, jej široká základňa talentov je vždy zárukou kvalitného výberu.

“Kanadská osemnásta je určite veľmi silná, bez ohľadu na to, v akom je zložení. Niekedy sa hovorí, že nemôže prísť v plnej sile na majstrovstvá sveta, pretože sa hrá ešte ich juniorská súťaž. Myslím si, že tam je pripravený svojou technickou zručnosťou každý jeden hráč,” vysvetlil člen prvého slovenského útoku Liška.

Búrlivá atmosféra v prvom zápase

Zverenci trénera Norberta Javorčíka už majú premiéru na domácom šampionáte za sebou a odhliadnuc od výsledku 4:5, zvládli ju výborne. Mladí hokejisti si prvýkrát vyskúšali hrať pred plnými tribúnami, ktoré by im v ďalších zápasoch mohli pomôcť.

“Samozrejme, z tohto pohľadu to bolo pre nás ťažké. Sami tréneri sme nevedeli, ako hráči zareagujú. Je dobré, že vstup máme za sebou a že sme podali vynikajúci výkon. To sú dva momenty, ktoré si z neho zoberieme. Už je to za nami, verím, že aj prvá skúsenosť s búrlivou atmosférou nám v ďalšom priebehu turnaja iba pomôže,” dodal na záver tréner Slovákov Norbert Javorčík.