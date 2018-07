MS vo futbale 2018 (osemfinále): Kolumbia – Anglicko (online)

MOSKVA 3. júla (WebNoviny.sk) – Futbalisti Kolumbie a Anglicka ponúknu v utorok v moskovskej Otkrytie Arene už tretiu európsko-juhoamerickú konfrontáciu v osemfinále XXI. majstrovstiev sveta v Rusku (14. júna – 15. júla). Duel kolumbijských „Los Cafeteros“ s „Albiónom“ sa hrá od 20.00 h SELČ v Moskve. Hlavným rozhodcom je Američan Mark Geiger.

Mužstvo trénera Garetha Southgata skončilo v G-skupine na 2. mieste za Belgickom, ktorému podľahlo 0:1. V súbojoch s Tuniskom (2:1) a Panamou (6:1) nastrieľalo dovedna osem gólov, čo je najviac v podaní Anglicka na MS od „mundialu“ 1966, na ktorom výber z „kolísky futbalu“ získal doteraz jediný titul svetového šampióna.

Kolumbia vstúpila do turnaja prehrou s Japonskom (1:2), no v ďalších dvoch vystúpeniach proti Poľsku (3:0) a Senegalu (1:0) zabrala naplno a napokon v „háčku“ obsadila 1. pozíciu. Do vyraďovacej fázy MS postúpila tretíkrát, ale premiérovo sa jej to podarilo na dvoch turnajoch po sebe.

Angličania môžu dosiahnuť premiérové štvrťfinále od MS 2006 v Nemecku. V osemfinálovej fáze vtedy prekonali iného juhoamerického protivníka Ekvádor (1:0), keď sa presnou strelou z priameho kopu zaskvel fenomenálny David Beckham. Obe mužstvá sa stretli aj v skupinovej časti MS 1998 vo Francúzsku – „Albión“ zvíťazil nad Kolumbijčanmi 2:0. Juhoameričania odvtedy skórovali v každom z ôsmich duelov medzi svetovou elitou.

V utorok sa od 16.00 SELČ hrá v Petrohrade aj zápas Švédsko – Švajčiarsko. Postup do štvrťfinále si už vybojovali Francúzsko, Uruguaj, Rusko, Chorvátsko, Brazília a Belgicko.

