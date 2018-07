MS vo futbale 2018 (semifinále): Francúzsko – Belgicko (online)

PETROHRAD 10. júla (WebNoviny.sk) – Z utorňajšieho zápasu medzi futbalistami Francúzska a Belgicka vzíde prvý finalista XXI. majstrovstiev sveta v Rusku (14. júna – 15. júla). Tento duel semifinálovej fázy sa hrá na petrohradskom štadióne Krestovskij od 20.00 SELČ a píska ho uruguajský rozhodca Andrés Cunha.

História vzájomných stretnutí týchto dvoch krajín siaha do začiatku 20. storočia – presne 1. mája 1904 sa v dueli Belgicka a Francúzska zrodila remíza 3:3. Ako uvádza štatistický web 11v11.com, „Les Bleus“ a „Diables Rouges“ sa doteraz stretli dovedna 73-krát, tím z Beneluxu vedie na víťazstvá 30:24.

Francúzsko na MS vo futbale 2018 C-skupina: Francúzsko – Austrália 2:1 (0:0), Francúzsko – Peru 1:0 (1:0), Dánsko – Francúzsko 0:0

Osemfinále: Francúzsko – Argentína 4:3 (1:0)

Štvrťfinále: Uruguaj – Francúzsko 0:2 (0:1)

Najväčší úspech Belgicka v histórii MS sa spája so šampionátom v Mexiku 1986, kde tím okolo brankára Jeana-Marieho Pfaffa, špílmachra Enza Scifa či kapitána Jana Ceulemansa obsadil 4. miesto. V stretnutí o bronz podľahli Belgičania práve Francúzom (2:4 po predĺžení), odvtedy sa s nimi na „mundialoch“ nestretli.

Belgicko na MS vo futbale 2018 G-skupina: Belgicko – Panama 3:0 (0:0), Belgicko – Tunisko 5:2 (3:1), Anglicko – Belgicko 0:1 (0:0)

Osemfinále: Belgicko – Japonsko 3:2 (0:0)

Štvrťfinále: Brazília – Belgicko 1:2 (0:2)

Francúzi sú v semifinále MS po 12 rokoch. V Nemecku 2006 to dotiahli až do berlínskeho finále, v ktorom v jedenástkovom rozstrele nestačili na Talianov. Na ostatnom šampionáte 2014 v Brazílii stroskotali vo štvrťfinále práve na Nemcoch (0:1), štyri roky predtým v JAR dokonca nepostúpili do základnej skupiny.

MS vo futbale 2018 semifinále Francúzsko – Belgicko Petrohrad Góly: Žlté karty: 0 – 0

strely celkovo (na bránu): 0:0 (0:0), rohové kopy: 0:0, držanie lopty (v %): 50 – 50, rozhodcovia: Andrés Cunha – Nicolás Taran, Mauricio Espinosa (všetci Urug.), videorozhodca: Zostavy:

Francúzsko: Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernández – Pogba, Kanté – Mbappé, Griezmann, Matuidi – Giroud

Belgicko:Courtois – Alderweireld, Kompany, Vertonghen – Carrasco, Fellaini, Witsel, Chadli – De Bruyne, E. Hazard – R. Lukaku

Viac o téme: Majstrovstvá sveta MS vo futbale 2018: