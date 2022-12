MS vo futbale 2022 v Katare: Portugalsko v osemfinále deklasovalo Švajčiarsko, Ramos strelil hetrik

Reprezentácia Portugalska sa na MS vo futbale 2022 v Katare stala posledným štvrťfinalistom, keď v utorňajšom osemfinálovom zápase oslova deklasovala Švajčiarov 6:1. Do streleckej listiny sa pritom ani raz nezapísal hviezdny Cristiano Ronaldo.

Výber Portugalska viedol už po prvom polčase 2:0 gólmi Goncala Ramosa a Pepeho. Po zmene strán Ramos skompletizoval premiérový hetrik na MS a skórovali aj Raphael Guerreiro a Rafael Leao. Za Švajčiarov v 58. minúty na priebežných 1:4 korigoval Manuel Akanji. Hviezdny Cristiano Ronaldo nebol v základnej zostave svojho tímu a na ihrisko sa dostal až v 73. minúte, strelecký účet si však nevylepšil.

Portugalčania si štvrťfinále MS v minulosti zahrali dvakrát – v Anglicku 1966 to dotiahli k bronzu a v Nemecku 2006 obsadili 4. priečku. Švajčiari sa nedostali do svojho štvrtého štvrťfinále na tomto fóre. V minulosti sa im to podarilo v rokoch 1934, 1938 a 1954, ani raz však neprekĺzli medzi kvarteto najlepších. V osemfinále šampionátu si zahrali aj na predchádzajúcich dvoch MS, ale v Brazílii 2014 vypadli s Argentínčami a v Rusku 2018 so Švédmi.