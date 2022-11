MS vo futbale 2022 v Katare - kompletný program a výsledky (skupiny, osemfinále, štvrťfinále, semifinále, finále)

Majstrovstvá sveta vo futbale 2022 v Katare sa hrajú od 20. novembra do 18. decembra. Zúčastnených 32 krajín je rozdelených do ôsmich základných skupín a z každej postúpia do vyraďovacej časti najlepšie dva tímy.

MS vo futbale 2022 (Katar) – program a výsledky / základné skupiny podľa dní (časy sú v SEČ) Nedeľa 20. novembra A-skupina Katar – Ekvádor 0:2 (0:2)

Pondelok 21. novembra A-skupina Senegal – Holandsko (17.00) B-skupina Anglicko – Irán (14.00) USA – Wales (20.00)

Utorok 22. novembra C-skupina Argentína – Saudská Arábia (11.00) Mexiko – Poľsko (14.00) D-skupina Dánsko – Tunisko (14.00) Francúzsko – Austrália (20.00)

Streda 23. novembra E-skupina Nemecko – Japonsko (14.00) Španielsko – Kostarika (17.00) F-skupina Maroko – Chorvátsko (11.00) Belgicko – Kanada (20.00)

Štvrtok 24. novembra G-skupina Švajčiarsko – Kamerun (11.00) Brazília – Srbsko (20.00) H-skupina Uruguaj – Kórejská republika (14.00) Portugalsko – Ghana (17.00)

Piatok 25. novembra A-skupina Katar – Senegal (14.00) Holandsko – Ekvádor (17.00) B-skupina Wales – Irán (11.00) Anglicko – USA (20.00)

Sobota 26. novembra C-skupina Poľsko – Saudská Arábia (14.00) Argentína – Mexiko (20.00) D-skupina Tunisko – Austrália (11.00) Francúzsko – Dánsko (17.00)

Nedeľa 27. novembra E-skupina Japonsko – Kostarika (11.00) Španielsko – Nemecko (20.00) F-skupina Belgicko – Maroko (14.00) Chorvátsko – Kanada (17.00)

Pondelok 28. novembra G-skupina Kamerun – Srbsko (11.00) Brazília – Švajčiarsko (17.00) H-skupina Kórejská republika – Ghana (14.00) Portugalsko – Uruguaj (20.00)

Utorok 29. novembra A-skupina Ekvádor – Senegal (16.00) Holandsko – Katar (16.00) B-skupina Wales – Anglicko (20.00) Irán – USA (20.00)

Streda 30. novembra C-skupina Poľsko – Argentína (20.00) Saudská Arábia – Mexiko (20.00) D-skupina Austrália – Dánsko (16.00) Tunisko – Francúzsko (16.00)

Štvrtok 1. decembra E-skupina Japonsko – Španielsko (20.00) Kostarika – Nemecko (20.00) F-skupina Chorvátsko – Belgicko (16.00) Kanada – Maroko (16.00)

Piatok 2. decembra G-skupina Srbsko – Švajčiarsko (20.00) Kamerun – Brazília (20.00) H-skupina Ghana – Uruguaj (16.00) Kórejská republika – Portugalsko (16.00)

MS vo futbale 2022 (Katar) – program a výsledky / vyraďovacia časť (osemfinále, štvrťfinále, semifinále, o 3. miesto, finále) podľa dní (časy sú v SEČ) Sobota 3. decembra osemfinále A1 – B2 (16.00) C1 – D2 (20.00)

Nedeľa 4. decembra osemfinále D1 – C2 (16.00) B1 – A2 (20.00)

Pondelok 5. decembra osemfinále E1 – F2 (16.00) G1 – H2 (20.00)

Utorok 6. decembra osemfinále F1 – E2 (16.00) H1 – G2 (20.00)

Streda 7. decembra voľný deň

Štvrtok 8. decembra voľný deň

Piatok 9. decembra štvrťfinále E1/F2 – G1/H2 (16.00) A1/B2 – C1/D2 (20.00)

Sobota 10. decembra štvrťfinále F1/E2 – H1/G2 (16.00) D1/C2 – B1/A2 (20.00)

Nedeľa 11. decembra voľný deň

Pondelok 12. decembra voľný deň

Utorok 13. decembra semifinále E1/F2/G1/H2 – A1/B2/C1/D2 (20.00)

Streda 14. decembra semifinále F1/E2/H1/G2 – D1/C2/B1/A2 (20.00)

Štvrtok 15. decembra voľný deň

Piatok 16. decembra voľný deň

Sobota 17. decembra o 3. miesto (16.00)