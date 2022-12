MS vo futbale 2022 v Katare: Argentína zdolala Chorvátsko, Messi prekonal Batistutu a vyrovnal Matthäusa

V utorok sme spoznali prvého finalistu majstrovstiev sveta vo futbale Katare. Je ním výber Argentíny, ktorý v úvodnom semifinálovom zápase v Lusaile zdolal Chorvátov 3:0 a postúpil do svojho šiesteho finále v histórii.

Skóre duelu otvoril v 34. min Lionel Messi z pokutového kopu, ktorý vybojoval Julián Álvarez.

Messiho jedenásty gól na majstrovstvách

Tretíkrát na turnaji skóroval z penalty a bol to jeho 11. gól na MS v kariére, čím o jeden prekonal národný rekord Gabriela Batistutu. V 39. min už Argentínčania viedli 2:0 zásluhou Álvareza, ktorý úspešne zakončil prečíslenie. Rovnaký hráč v 69. min zvýšil náskok na 3:0 po individuálnej akcii a prihrávke Messiho. Ten sa s piatimi gólmi v Katare vyrovnal na čele tabuľky strelcov Francúzovi Kylianovi Mbappému.

Argentínčania zvíťazili aj v piatom semifinálovom dueli, v ktorom sa predstavili. Tituly získali na domácom „mundiale“ 1978 (nehralo sa semifinále) a v Mexiku 1986, druhí skončili v Uruguaji 1930, Taliansku 1990 a Brazílii 2014. Pred ôsmimi rokmi aj s Messim v zostave podľahli vo finále Nemcom 0:1 po predĺžení. Lionel Messi odohral svoj 25. zápas na MS, čím vyrovnal historický rekord Nemca Lothara Matthäusa. V nedeľňajšom finále stanoví nové maximum s 26 duelmi.

Argentínska odplata Chorvátom

Keď Chorváti v minulosti natrafili na MS na Argentínčanov, zakaždým získali medailu. Pri premiérovej účasti na MS 1998 vo Francúzsku s nimi prehrali v základnej skupine 0:1, ale nakoniec dokráčal k bronzu. Na MS 2018 v Rusku, taktiež v skupine, triumfovali Chorváti 3:0 a prehrali až vo finále s Francúzmi (2:4).

V Katare Argentínčania vrátili Chorvátom ostatnú prehru a v nedeľňajšom finále sa stretnú s víťazom stredajšieho druhého semifinále medzi obhajcami prvenstva Francúzmi a Maročanmi. Chorváti si so zdolaným tímom zahrajú v sobotu o svoj druhý bronz z MS.

MS vo futbale 2022 v Katare semifinále Argentína – Chorvátsko 3:0 (2:0) Lusail Stadium Góly: 4. Messi (p.k.), 39. a 69. Álvarez

Žlté karty: 68. Romero, 71. Otamendi – 32. Livakovič, 32. Kovačič

rozhodoval: Orsato (Tal.), 88 966 divákov

Výber Argentíny v minulosti dvakrát ovládol „mundial“, no v oboch prípadoch to bolo ešte v časoch, keď Lionel Messi nebol na svete – v rokoch 1978 a 1986. Ostatný raz sa Argentínčania prebojovali do finále pred ôsmimi rokmi v Brazílii, kde aj s Messim v zostave podľahli Nemcom 0:1 po predĺžení.