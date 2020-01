MŠK Žilina s novým trénerom, Kentoša na lavičke strieda Staňo

Niekdajší slovenský futbalový obranca Pavol Staňo sa stal hlavným trénerom klubu MŠK Žilina. Informáciu priniesol oficiálny web druhého tímu tabuľky po jesennej časti Fortuna ligy. Na tomto poste nahradil Jaroslava Kentoša po jeho odchode k reprezentačnému výberu futbalistov SR do 21 rokov. Pavol Staňo doteraz pracoval ako asistent a video analytik pre žilinskej rezerve.

„Po odchode dvojice Jaroslav Kentoš a Tibor Goljan k reprezentačnému výberu Slovenska do 21 rokov som sa rozhodol, že definitívne angažovanie trénera, schopného napĺňať strategické ciele klubu MŠK Žilina, odložím až na letné obdobie,“ ozrejmil majiteľ klubu Jozef Antošík.

Staňo bude pri žilinskom prvom tíme pôsobiť v jari 2020. „Je to mladý a progresívny tréner s bohatou hráčskou kariérou na Slovensku a v Poľsku, zároveň s veľkým potenciálom a s prirodzenými líderskými schopnosťami. Po skončení hráčskej kariéry pôsobil jednu sezónu v poľskom prvoligovom tíme Termalica Nieciecza ako asistenta hlavného trénera. U nás pracuje druhú sezónu v štruktúrach klubu, pozná prostredie, hráčov a filozofiu klubu. Vzhľadom na to, že ide o riešenie do 30. júna 2020, neoslabíme týmto rozhodnutím pozície hlavných trénerov v ostatných mládežníckych tímoch, ktorých kvalita vedenia je základnou stavebnou štruktúrou fungovania klubu,“ pokračoval Antošík.

Pred príchodom do Žiliny trénoval v Poľsku

Staňo začal s trénerskou kariérou v Krásne nad Kysucou, z ktorého vo februári 2018 odišiel do Poľska. Odtiaľ sa potom sťahoval do Žiliny.

Štyridsaťdvaročný Staňo (nar. 29. septembra 1977) v Poľsku pôsobil aj ako hráč, v tamojšej najvyššej súťaži sa v novembri 2016 postaral o výnimočný rekord, keď si pripísal 243. štart a prekonal dovtedajšie legionárske maximum Srba Aleksandara Vukoviča (242).

Staňo pôsobil v Poľsku od roku 2007. Postupne hrával za Bytom, Bialystok, Kielce, Bielsko-Biala a spomenutú Niecieczu. Na Slovensku hral za Rimavskú Sobotu či Spartak Trnava. S Artmediou Petržalka sa v sezóne 2005/2006 predstavil v skupinovej fáze Ligy majstrov.

„Bolo to milé zaskočenie. Dôveru, ktorú vkladá do rúk nás všetkých vedenie, chceme splatiť. Zámerne hovorím nás – sám by som si to nedovolil vziať. V realizačnom tíme sú ľudia, ktorí ma podporia a spoločne pôjdeme za jedným cieľom. Nečakal som to, ale nebojím sa tejto výzvy. Je to veľká výzva. Pán majiteľ chcel, aby sa zachovala štruktúra mládežníckych kategórií, možno aj preto padla voľba na mňa,“ povedal nový kouč žilinského „áčka“ Staňo.

Rád by nadviazal na svojho predchodcu

„Som pri futbale dlho a trénerskú činnosť som vnímal ako hráč, keďže som aktívnu kariéru skončil iba pred tromi rokmi v ligovom mužstve. Postupne ako som sa pripravoval na koniec kariéry, vedel som, že chcem pokračovať týmto smerom. Dočkal som sa relatívne rýchlo. Spravím všetko pre spokojnosť vedenia a každého fanúšika MŠK,“ pokračoval.

Staňo by rád nadviazal na svojho predchodcu. „Predošlý tréner spravil kus dobrej roboty, na druhej strane by sme však chceli mužstvo ešte viac naštartovať. Je mladé, preto by sme chceli ísť ešte viac do dynamiky, do behavosti,“ poznamenal.

„Veľmi by som chcel, aby sa divák, ktorý príde na štadión, vrátil späť. Aby bol hrdý za výkon, ktorý v zápase podáme a bude nám tolerovať aj chybičky, ktoré spravíme. Na to mladé mužstvo má právo, ale srdce, nasadenie a dynamika nesmie chýbať v žiadnom súboji,“ dodal.