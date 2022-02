Muž má stále pozitívne testy na koronavírus, z domu nevyšiel už 14 mesiacov

Koronavírus ovplyvnil život každého z nás. Krajiny zavádzajú prísne opatrenia, aby bol počet nakazených a úmrtí čo najnižší.

V Spojenom kráľovstve či na Slovensku momentálne platí v prípade pozitívneho testu karanténa po dobu päť dní. V Turecku, kde žije 56-ročný Muzaffer Kayasan, sa musí infikovaná osoba po nakazení izolovať sedem dní.

S rodinou nemal fyzický kontakt

Ako informuje portál The Sun, Muzaffer mal prvý pozitívny test už v novembri 2020. Napriek tomu, že mal leukémiu, nemal vážne príznaky ochorenia a z nemocnice bol prepustený krátko po diagnostikovaní infekcie.

V nemocnici strávil celkovo 9 mesiacov, následne sa presunul do svojho domu v Istanbule. Muzaffer mal povolené návštevy manželky a syna, nemohli mať však žiadny fyzický kontakt.

Má v tele zvyšky koronavírusu

Do dnešného dňa sa Muzaffer testoval neuveriteľných 78 dní za sebou a stále mu vyšli pozitívne testy. Najprv si myslel, že vírus prenáša, no nie je to tak.

„Uzdravil som sa, ale stále mám v tele zvyšky koronavírusu. Toto je jediné vysvetlenie, ktoré som dostal pre pozitívne testy,“ uviedol Muzaffer.

Chýba mu, že sa nemôže dotknúť svojich blízkych. Priznal, že to má ťažké a pre svoj zdravotný stav sa nemôže nechať ani zaočkovať. Muzafferov prípad je skutočne zriedkavý. Vedci vykonali štúdie a snažili sa objasniť, prečo majú ľudia po počiatočnej infekcii naďalej pozitívne testy.

PCR testy sú citlivejšie

Odborníci z laboratória Whitehead Institute Member zistili, že genetické sekvencie z koronavírusu sa môžu integrovať do hostiteľských buniek (ľudských) v procese, ktorý je známy ako reverzná transkripcia.

Znamená to, že v tele sa stále nachádza COVID-19 a testy ho zachytia. PCR testy sú pri zachytení koronavírusu citlivejšie ako iný typ testov. Odborníci dodali, že vírus sa môže integrovať do ľudského genómu a že približne 8 % našej DNA už v skutočnosti obsahuje genómy starých vírusov.

Odborníci študovali rôzne vzorky a našli genetickú vlastnosť nazývanú retrotranspozón, známu tiež ako skákajúce gény. Môžu byť aktivované vírusom a sú schopné „skákať“ pri vysokom strese. Vírusy spôsobujú ľudskému telu množstvo stresu, pretože imunitný systém pracuje zo všetkých síl, aby s ním bojoval. Vysoký stres spôsobuje i rakovina alebo starnutie, čo pomáha objasniť Muzafferovu nezvyčajnú situáciu.