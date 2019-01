Na benefičnom koncerte Hudba bez bariér sa predstaví Tereza Mašková aj Emma Drobná

BRATISLAVA 16. januára (WebNoviny.sk) – Na benefičnom koncerte Hudba bez bariér občianskeho združenia Parasport24, ktorý sa uskutoční 8. marca v Liptov Aréne Tatralandia v Liptovskom Mikuláši, sa po prvý raz predstavia speváčky Emma Drobná a Tereza Mašková.

O podujatie začali javiť záujem

„Tereza má oficiálne vonku síce len jeden singel, no jej doménou sú covery. Ako pani dá bez problémov Vyznanie Mariky Gombitovej alebo Špinarovú, takže sa na jej vystúpenie veľmi teším,“ poznamenal v rozhovore pre agentúru SITA hlavný organizátor podujatia a zakladateľ OZ Parasport24 Miroslav Buľovský. „A radosť mám samozrejme aj z Emmy Drobnej, obe sú skvelé. Teším sa, že sa tohto ročníka Hudby bez bariér zúčastnia,“ uviedol.

Okrem dvojice mladých interpretiek vystúpi na piatej Hudbe bez bariér tradične i Martin Harich a raper Bekim a zo susedného Česka zavíta na Liptov aj Adéla Radimcová.

„Som rád, že o naše podujatie začali javiť záujem aj ľudia z Česka, ako interpreti, tak i návštevníci. Keď sme oslovili Adélu, okamžite účasť potvrdila a spomínala nám, že o nás už nejaký čas vie od svojej priateľky z Chomutova, odkiaľ pochádza, čo je až niekde za Prahou. Je úžasné, že nás vnímajú aj v Čechách,“ podotkol Buľovský.

Večer plný prekvapení

Fanúšikov a fanúšičky ľudovej hudby potešia zas folklórne súbory Majerán Liptovský Hrádok a Šumiačan a headlinerom koncertu bude tentoraz kapela Peter Bič Project.

„Každý z vystupujúcich zaspieva svoje najznámejšie pesničky, chcel by som, aby dostali všetci interpreti a hudobníci rovnaký priestor. Budeme mať zároveň peknú projekciu, premietneme aj video z cyklotour z minulého roka, na ktorom návštevníci uvidia, ako sme investovali peniaze z minuloročného koncertu a jeden známy človek, ktorý robí obrovské veci pre chudobné deti, dostane od nás priamo na pódiu šek,“ priblížil Buľovský. „Bude to večer plný prekvapení,“ dodal.

Výťažok poputuje aj sociálne slabším

Výťažok z blížiaceho sa koncertu poputuje následne do rúk hendikepovaným a sociálne slabším počas júnovej benefičnej cyklotour, ktorú Parasport24 organizuje už po dvanásty raz.

„Začíname 4. júna v Košiciach a končíme 8. júna v Liptovskom Mikuláši, kde sa tento rok spojíme s ďalšími dvomi benefičnými akciami a všetci sa spoločne pridáme k Barlatónu, ktorý sa tam bude konať práve 8. júna a pôjdeme s nimi ich naplánovanú trasu. Takto pekne to prepojíme. Mojím cieľom je, aby tam bolo minimálne tisíc ľudí, uvidíme, ako sa nám to podarí,“ povedal Buľovský, ktorý plánuje v rámci cyklotour navštíviť i Bardejov, Starú Ľubovňu, Kežmarok a Poprad.

Športovali a normálne fungovali

Konkrétne obce, v ktorých účastníci projektu odovzdajú vybraným jednotlivcom finančné dary, bude postupne zverejňovať na stránke svojho občianskeho združenia.

„Touto cestou by som sa chcel poďakovať hendikepovaným za všetko, čo ma naučili, za tú odvahu a silu, ktorú mi dali. Keď som ako 24-ročný prišiel o firmu a prežíval som ťažké chvíle, práve oni mi ukázali zmysel života. Jeden z nich prišiel o zrak, ďalší o ruku, tretí o nohy a napriek tomu dokázali žiť naplno, športovali a normálne fungovali. To ma nesmierne inšpirovalo a dodnes ma to absolútne fascinuje. Pôvodne som chcel pre hendikepovaných na znak vďaky zorganizovať len nejaké dve, tri podujatia, dnes s nimi robím už dvanásty rok a môžem s pokojom v duši povedať, že ma nič lepšie v živote stretnúť nemohlo,“ uzavrel.