Na budúcnosť Slovana v KHL sa už dá aj tipovať

BRATISLAVA 15. marca 2019 (WBN/PR) – Pod Tatrami je v plnom prúde play-off najvyššej hokejovej súťaže. Tento rok ju obohatili svojou účasťou dva maďarské kolektívy, no budúci ročník môže získať ešte viac na atraktivite. Vrátiť sa medzi slovenskú elitu môže HC Slovan, ktorý má svoje definitívne stanovisko oznámiť na konci marca. Na zotrvanie belasých v KHL reagujú už aj bookmakeri, ktorí sú o čosi viac naklonení, že Bratislava v súťaži zotrvá.

Aktuálna sezóna bola najhoršou

Nad účinkovaním bratislavského Slovana v KHL sa sťahujú mračná. Belasí majú za sebou najhorší ročník počas svojho sedemročného pôsobenia v súťaži. Skončili na samom chvoste celej súťaže, keď v 62 kolách získali len 33 bodov. Belasí doplácajú na dlhodobé výrazné finančné problémy, ktoré sa z roka na rok prehlbujú. Nevyplatené mzdy, zablokované transfery a v konečnom účtovaní priemerní až podpriemerní hráči, to je dôsledok toho, že Slovanu sa nedarí dosiahnuť športový úspech a napokon, to má za následok aj pokles návštevnosti na domácich dueloch.

Chýbajú financie

Vedenie Slovana na nedávnej tlačovej konferencii avizovalo, že ak sa nepodarí do konca marca nájsť nových kľúčových sponzorov, v súťaži už pokračovať nebudú. V takom prípade prichádza do úvahy alternatíva návratu belasých do najvyššej slovenskej súťaži. Nastane takýto scenár?

Podľa bookmakerov bude Slovan pokračovať v KHL

Na vyjadrenie predstaviteľov belasých reagujú už aj bookmakeri. V stávkovej spoločnosti Niké na to vypísali kurzy. O čosi viac sa prikláňajú k názoru, že Slovan zotrvá na mapke KHL. Podobný názor majú aj tipéri. Presne 60 percent si myslí, že belasí budú pokračovať v druhej najlepšej hokejovej lige na svete, zostávajúcich 40 percent očakáva opačný scenár.

